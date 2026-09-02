„Častiš!“ – warum gute Nachrichten auf dem Balkan teuer werden

Neuer Job? „Moraš častiti.“ Führerschein bestanden? „Moraš častiti.“ Neues Auto, neue Wohnung, Beförderung oder bestandene Prüfung? Glückwunsch – aber bevor du dich zu sehr freust, stellt sich auf dem Balkan eine mindestens genauso wichtige Frage: Wann gibst du einen aus?

Eigentlich könnte die Sache ganz einfach sein. Jemand erreicht etwas, alle gratulieren und das Leben geht weiter. In vielen Balkan-Familien und Freundeskreisen läuft es allerdings ein bisschen anders. Erfolg ist schön – aber offenbar noch schöner, wenn auch alle anderen etwas davon haben. Wer etwas zu feiern hat, muss deshalb früher oder später „častiti“.

Wie genau das aussieht, hängt vom Anlass ab. Man lädt auf einen Kaffee ein, zahlt die nächste Runde, bringt Kuchen ins Büro oder organisiert gleich ein gemeinsames Essen. Der Betrag ist dabei oft weniger wichtig als die Geste. Hauptsache, niemand kann später sagen: „Dobro, a kad ćeš častiti?“

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Führerschein bestanden? Das kostet

Besonders früh lernt man diese Regel häufig beim Führerschein. Man kommt stolz nach Hause, hat endlich bestanden und erwartet großes Lob. Das bekommt man auch. Direkt danach folgt allerdings: „E, sad moraš častiti.“ Jetzt musst du einen ausgeben.

Dass man gerade Geld für Fahrstunden, Prüfung und vielleicht sogar schon fürs erste Auto ausgegeben hat, spielt nur eine begrenzte Rolle. Der Führerschein ist schließlich nicht nur deine persönliche Leistung – offenbar handelt es sich um ein gesellschaftliches Ereignis.

Neues Auto? Noch schlimmer

Wer sich ein neues Auto kauft, kann die Sache kaum verheimlichen. Irgendjemand sieht es. Irgendjemand fragt: „Novo?“ Und sobald man bestätigt, dass es tatsächlich neu ist, folgt mit bemerkenswerter Zuverlässigkeit: „Mora se zaliti.“ Das muss begossen werden.

Damit ist natürlich nicht gemeint, dass jemand mit einer Gießkanne zum Parkplatz kommt. Gemeint ist: Dieser Kauf gehört gefeiert. Kaffee, Getränke, Essen – irgendetwas. Wer einfach nur die Schlüssel zeigt und wieder nach Hause fährt, hat den gesellschaftlichen Teil des Autokaufs offensichtlich noch nicht abgeschlossen.

„Častiš!“ – die schnellste Reaktion auf gute Nachrichten

Du erzählst einem Freund, dass du befördert wurdest. Noch bevor er fragt, wie viel du jetzt verdienst, kommt: „Častiš!“ Du sagst, dass du eine Prüfung bestanden hast. „Častiš!“ Neue Wohnung? „Častiš!“ Vertragsverlängerung? Wahrscheinlich ebenfalls.

Manchmal hat man das Gefühl, dass die Umgebung deine Erfolge hauptsächlich deshalb unterstützt, weil sie auf den nächsten Kaffee spekuliert. Natürlich ist das nicht ernst gemeint. Meistens steckt dahinter eine spielerische Art, gemeinsam Freude zu teilen.

Man feiert nicht allein

Genau darin liegt wahrscheinlich der Kern dieses Rituals. Gute Nachrichten gehören nicht nur dir. Familie und Freunde haben vielleicht mitgefiebert, dich unterstützt oder einfach jahrelang alles mitverfolgt. Wenn etwas klappt, setzt man sich zusammen und macht daraus einen kleinen gemeinsamen Moment.

Das muss keine große Feier sein. Oft reicht wirklich ein Kaffee oder eine Runde Getränke. „Častiti“ bedeutet weniger, dass man sich Erfolg erkaufen muss – sondern eher: Komm, wir freuen uns gemeinsam darüber.

Natürlich gibt es auch Verhandlungen

Besonders schön wird es, wenn der Betroffene versucht, sich herauszureden. „Ma kakvo čašćenje?“ Was soll ich denn ausgeben? Zu spät. Sobald jemand die gute Nachricht kennt, ist der Anspruch praktisch angemeldet.

Dann beginnt die Diskussion. „Kada?“ Wann? „Gdje?“ Wo? „Nemoj sad da se praviš.“ Stell dich jetzt nicht so an. Und plötzlich sitzt man zwei Tage später mit Freunden im Lokal und zahlt für einen Erfolg, den man ursprünglich einfach nur kurz erzählen wollte.

„Prva plata“ ist nur der Anfang

Beim ersten Gehalt kennt man das Prinzip besonders gut. „Prva plata? Moraš častiti.“ Doch dabei bleibt es selten. Neuer Job, Beförderung oder selbst der erste größere Auftrag können erneut Anlass sein. Wer beruflich erfolgreich ist, könnte theoretisch irgendwann den Verdacht bekommen, dass seine Freunde stärker von seiner Karriere profitieren als er selbst.

Natürlich bleibt das meistens im humorvollen Bereich. Niemand führt ernsthaft Buch darüber, wie oft jemand schon eingeladen hat. Zumindest sollte niemand Buch führen.

Und wehe, du vergisst es

Das wirklich Schöne an solchen Traditionen ist das Gedächtnis der anderen. Du hast vor drei Wochen dein neues Auto erwähnt und gehofft, die Sache sei inzwischen vergessen? Keine Chance.

„A nisi još častio.“ Du hast immer noch keinen ausgegeben. Ein Satz, der gleichzeitig Erinnerung, Vorwurf und Einladung sein kann. Balkan-Freunde vergessen vieles. Offene Runden gehören offenbar nicht dazu.

Das Ritual funktioniert in beide Richtungen

Wer heute eingeladen wird, ist morgen selbst dran. Genau deshalb fühlt sich „častiti“ weniger nach Pflicht an, als es auf den ersten Blick klingt. Jeder zahlt irgendwann. Jeder wird irgendwann eingeladen. Und aus einzelnen Erfolgen entstehen kleine gemeinsame Erinnerungen.

Vielleicht ist das der Grund, warum das Ritual so hartnäckig bleibt. Es verbindet etwas Persönliches mit der Gemeinschaft. Man sagt nicht einfach nur: „Gut gemacht.“ Man setzt sich zusammen, trinkt einen Kaffee und macht aus der Nachricht einen Moment.

Erfolg schmeckt gemeinsam besser

Natürlich muss niemand nach jedem positiven Ereignis eine halbe Familie bewirten. Aber der reflexartige Satz „Moraš častiti!“ erzählt viel darüber, wie Erfolg in vielen Balkan-Familien verstanden wird: Etwas Schönes passiert einem Einzelnen – gefeiert wird es trotzdem gemeinsam.

Und falls du gerade einen neuen Job bekommen, den Führerschein bestanden oder ein Auto gekauft hast, bleibt eigentlich nur noch eine Frage:

Kad častiš?

Wofür musstet ihr zuletzt „častiti“ – Führerschein, Job, Auto oder etwas ganz anderes?