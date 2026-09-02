Aus dem Drucker direkt in die Luft: Bosniens erste FPV-Drohne hebt ab

Bosnien-Herzegowina setzt ein technologisches Zeichen – mit einer Drohne, die aus dem Drucker kommt und bereits einen markanten Spitznamen trägt.

Das Zentrum für fortgeschrittene Technologien in Bosnien-Herzegowina hat mit der CNT-10PLA401 eine FPV-Drohne (First-Person-View-Drohne) entwickelt, die vollständig im 3D-Druckverfahren gefertigt wurde. Der Prototyp gilt als Beleg für die wachsende technologische Leistungsfähigkeit der Region.

Das in Sarajevo ansässige Zentrum arbeitet derzeit an fünf unterschiedlichen Drohnenmodellen, die sich auf zivile Anwendungen wie Präzisionskartierung, Überwachung von landwirtschaftlichen Flächen sowie die Prävention und Überwachung von Waldbränden konzentrieren. Am 8. August 2024 wurde ein Kooperationsvertrag mit dem Verteidigungsministerium von Bosnien-Herzegowina geschlossen, der dem Ministerium das Recht zur Nutzung der Projektergebnisse für Aufgaben wie Aufklärung, Kartierung und Überwachung einräumt.

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Technische Kennwerte

Die CNT-10PLA401 befindet sich noch in der Entwicklungsphase, erfüllt jedoch bereits sämtliche ursprünglich definierten Projektziele. Das Gerät wurde in einem einzigen Druckvorgang hergestellt und mit besonders leichten Bauteilen ausgestattet.

In der Experimentalphase bewältigt die Drohne eine Nutzlast von bis zu 600 Gramm und bleibt derzeit bis zu zehn Minuten in der Luft. Das Zentrum für fortgeschrittene Technologien arbeitet daran, diese Kennwerte künftig deutlich zu verbessern.

Messe-Präsentation

Auf einer Fachmesse präsentierte das Zentrum neben der FPV-Drohne auch mehrere Multikopter-Modelle sowie eine Starrflügler-Drohne mit einer Nutzlast von 30 Kilogramm, die von Fachbesuchern als besonders innovativ hervorgehoben wurde und vor Ort den Beinamen „bosnischer Bayraktar“ (türkisches Kampfdrohnen-Modell) erhielt.