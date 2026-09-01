Geburtstag? Geld ins Kuvert. Hochzeit? Geld ins Kuvert. Taufe, Abschluss, 18. Geburtstag? Die Antwort kennt die Familie bereits: „Stavi u kovertu.“ Während andere stundenlang nach dem perfekten Geschenk suchen, hat der Balkan längst eine erstaunlich effiziente Lösung gefunden.

Natürlich gibt es auch bei uns Parfüm, Kleidung, Spielzeug oder andere Geschenke. Aber sobald jemand ein bestimmtes Alter erreicht oder der Anlass groß genug wird, erscheint irgendwann dieselbe Frage: „Koliko ćemo staviti?“ Wie viel geben wir hinein? Und damit ist klar: Es wird ein Kuvert.

Was von außen vielleicht einfallslos wirkt, ist für viele Familien genau das Gegenteil: praktisch, unkompliziert und meistens ziemlich willkommen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

„Šta da mu kupim? Ima sve.“

Die Logik dahinter ist schwer zu widerlegen. Was schenkt man einem 18-Jährigen, der selbst am besten weiß, was er möchte? Was braucht ein Hochzeitspaar, das bereits zusammenwohnt? Und bevor man 100 Euro für etwas ausgibt, das anschließend irgendwo im Schrank verschwindet, gibt man die 100 Euro direkt.

„Neka sebi kupi šta hoće.“ Soll er sich kaufen, was er möchte. Problem gelöst.

Aber bitte nicht einfach Geld in die Hand drücken

Natürlich braucht auch Bargeld ein bisschen Zeremonie. Also kommt es in ein Kuvert. Außen steht der Name oder ein kurzer Glückwunsch, innen vielleicht eine Karte. Bei Hochzeiten kann daraus ein ganzes Ritual werden: Kuverts werden gesammelt, sicher verstaut und irgendwann später geöffnet.

Das Spannende ist dabei nicht nur der Betrag. Man liest auch die Karten, schaut, wer etwas geschrieben hat und erinnert sich noch einmal an die Gäste. Ein Kuvert ist deshalb eben nicht automatisch „nur Geld“.

Dann beginnt die schwierigste Frage: Wie viel?

Und jetzt wird es kompliziert. Denn es gibt selbstverständlich keine universelle Balkan-Tabelle, die sagt, wie viel in welches Kuvert gehört. Trotzdem wird in Familien erstaunlich gründlich darüber beraten.

„Koliko ćemo dati?“ – „Pa koliko su oni nama?“ Wie viel haben sie uns damals gegeben?

Und plötzlich wird aus einem Geschenk eine historische Recherche. Wer war bei wessen Hochzeit? Wie nah ist man verwandt? Kommen wir zu zweit oder zu viert? Ist es Familie, Kum, Freund oder Bekannter? Die Mathematik eines Balkan-Kuverts kann deutlich komplizierter sein als sein schlichtes Äußeres vermuten lässt.

Oma faltet den Geldschein noch einmal

Bei Kindern sieht die Sache häufig etwas informeller aus. Geburtstag oder gute Schulnoten – plötzlich kommt Oma näher, drückt einem gefaltet einen Geldschein in die Hand und sagt: „Uzmi.“ Nimm. Natürlich sagt man: „Ne treba.“ Brauch ich nicht. Natürlich weiß jeder, wie diese Diskussion endet.

Wenn die Eltern protestieren, folgt manchmal die nächste Stufe: „Nemoj njima govoriti.“ Sag es ihnen nicht. Als wäre gerade eine streng vertrauliche Finanztransaktion durchgeführt worden.

Geld schenken kann auch sehr persönlich sein

Gerade bei größeren Lebensereignissen hat Bargeld einen praktischen Wert. Ein junges Paar kann damit einen Teil der Hochzeitskosten decken, etwas für die Wohnung kaufen oder sparen. Ein Jugendlicher kann selbst entscheiden, ob daraus Schuhe, Führerschein oder irgendwann eine Reise werden.

Das Geschenk sagt damit nicht unbedingt: Mir ist nichts Besseres eingefallen. Es kann auch heißen: Entscheide selbst, was du gerade brauchst.

Und manchmal kommt das Kuvert Jahre später zurück

Besonders interessant ist die Gegenseitigkeit. Heute heiratet dein Cousin, morgen du. Heute bekommt das Kind einer Freundin etwas zum Geburtstag, einige Jahre später sitzt dieselbe Freundin bei deinem Familienfest. Natürlich sollte niemand daraus Buchhaltung machen – theoretisch.

Praktisch gibt es erstaunlich viele Menschen, die sich ziemlich genau daran erinnern können, wer damals wie viel gegeben hat. „Znam ja koliko su oni nama dali.“ Ich weiß, wie viel sie uns gegeben haben. Manche Familienarchive funktionieren offenbar ganz ohne Excel.

Das Kuvert überlebt jede Generation

Interessant ist, dass gerade jüngere Diaspora-Generationen vieles anders machen als ihre Eltern. Hochzeiten verändern sich, Geschenke werden online bestellt, Wunschlisten verschickt und Geld digital überwiesen. Trotzdem überlebt das Kuvert erstaunlich hartnäckig.

Vielleicht weil es so unkompliziert ist. Vielleicht weil niemand die falsche Größe kaufen kann. Vielleicht aber auch, weil dieser kleine Umschlag inzwischen selbst zu einem Ritual geworden ist. Und seien wir ehrlich: Wer hat als Teenager wirklich traurig geschaut, wenn in der Geburtstagskarte plötzlich ein Geldschein steckte?

Team Kuvert oder lieber ein richtiges Geschenk – was ist euch lieber?