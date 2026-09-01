Nach Gewaltgeständnis: JP Kraemer zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück

Ein öffentliches Geständnis, ein Abschiedsvideo – und das Ende einer Ära: JP Kraemer tritt ab, mit Worten, die nachhallen.

Der bekannte Automobilunternehmer JP Kraemer zieht nach den Vorwürfen häuslicher Gewalt gegen seine Noch-Ehefrau Julia Meck drastische Konsequenzen: Der 45-Jährige kündigte an, seine Firma JP Performance nicht weiterzuführen und sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen.

Öffentliche Entschuldigung

In einem knapp fünfminütigen Video mit dem Titel „Danke!“ wandte sich der 45-Jährige sichtlich bewegt an die Öffentlichkeit. „Ich denk‘, das wird das letzte Video sein, das ich aufnehmen werde und so veröffentlichen werde“, erklärte er. Zugleich entschuldigte er sich bei seiner Noch-Ehefrau Julia Meck für das, was er ihr angetan habe und dafür, sie „körperlich sowie menschlich“ verletzt zu haben. Bei einem der Vorfälle war auch die Polizei zur Dortmunder Villa des Paares ausgerückt.

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Polizeieinsatz und Ermittlungen

Am 26. Juli 2026 kam es in der Dortmunder Villa zu einem Polizeieinsatz wegen einer häuslichen Auseinandersetzung. Gegen einen 45-jährigen Dortmunder wurde dabei eine Strafanzeige wegen des Verdachts der vorsätzlichen einfachen Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen. In der Folge gab es Strafanzeigen gegen beide Ehepartner. Die Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurden zunächst eingestellt, weil beide vor Ort auf Strafanträge verzichtet hatten und die Staatsanwaltschaft kein öffentliches Interesse an einer Strafverfolgung sah. Inzwischen hat jedoch ein Anwalt von Julia Meck Strafantrag gestellt und die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt. Die Staatsanwaltschaft Dortmund prüft diesen Antrag derzeit.

Kraemer kündigte in dem Video an, JP Performance nicht weiterzuführen. „Ich kann nicht mehr“, erklärte der 45-Jährige und deutete zugleich an, dass es sich um sein letztes veröffentlichtes Video handeln werde.

Emotionaler Rückblick

Darüber hinaus sprach Kraemer offen über seine emotionale Verfassung und räumte ein, nicht stets die Kontrolle über sein eigenes Verhalten gehabt zu haben. „Ich bin glaube ich nicht ganz in Kontrolle immer“, sagte er. Sichtlich bewegt blickte er auf die vergangenen Jahre zurück und machte deutlich, dass für ihn damit ein prägender Abschnitt seines Lebens zu Ende geht.