Julia Mecks erschütterndes Geständnis gegen JP Kraemer

Aus der Stille in die Öffentlichkeit: Julia Meck spricht über eine Ehe, die sie tief geprägt hat und zieht eine klare Konsequenz.

Julia Meck hat sich nun erstmals eingehend zu den Vorwürfen gegen ihren noch nicht geschiedenen Ehemann Jean Pierre Kraemer geäußert. In dem Interview schildert sie eine Ehe, die von zunehmendem Kontrollverhalten und körperlicher Gewalt geprägt gewesen sei. Am 26. Juli rief Meck den Notruf, nachdem es zu einem Streit gekommen war – seither liegt ein Strafantrag gegen Kraemer vor.

Jean Pierre „JP“ Kraemer ist ein deutscher Unternehmer, Autotuner, Moderator und Webvideoproduzent, der insbesondere durch die TV-Sendung „Die PS-Profis“ sowie seinen YouTube-Kanal „JP Performance“ bekannt wurde.

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Die Beziehung zwischen Julia Meck und JP Kraemer begann auf der Essen Motor Show, zu einem Zeitpunkt, als Meck erst 16 Jahre alt war. Zwei Jahre waren die beiden verheiratet. Kraemer habe sich zu Beginn aufmerksam und fürsorglich gezeigt.

Kontrollierendes Muster

„Er war zunächst aufmerksam, schenkte Blumen und machte Vorschläge für unsere Zukunft“, schildert Meck. Doch schon früh habe sich ein kontrollierendes Muster entwickelt, das die Beziehung zunehmend belastet habe.

Besonders schwer wiegen Mecks Schilderungen über körperliche Übergriffe. Sie beschreibt, wie Kraemer begonnen habe, sie zu kritisieren und physische Auseinandersetzungen zu suchen. Ein konkreter Vorfall, bei dem er ihr die Kette vom Hals gerissen und sie ins Gesicht geschlagen haben soll, steht nun im Mittelpunkt des Strafantrags, den Meck inzwischen eingereicht hat.

Kraemer räumt Vorwürfe ein

Jean Pierre „JP“ Kraemer hat in einem öffentlichen Video-Statement eingeräumt, seine Noch-Ehefrau Julia Meck geschlagen und ihr eine Kette vom Hals gerissen zu haben, und angekündigt, eine Auszeit zu nehmen und eine Therapie zu beginnen.

Mut für andere

Mit dem Gang an die Öffentlichkeit verfolgt Julia Meck nach eigenen Angaben auch das Ziel, anderen Frauen in ähnlichen Situationen Mut zu machen. „Ich war verliebt und wollte mich anpassen“, blickt sie auf die Ehe zurück. Nun wolle sie endgültig loslassen – und hofft, für sich selbst sowie für ihre Hunde, die ihr in dieser Zeit eine wichtige Stütze gewesen seien, wieder Frieden zu finden.