„Nur hart macht’s Spass!“: Eis-Sprüche sorgen bereits seit Jahren für Kritik – doch keiner tut was

Der Skandal um das Wassereis bei einer Kinderveranstaltung im Wiener Rathaus ist aktuell in aller Munde. Doch die zweideutigen Sprüche auf den Hitschies-Produkten sind keineswegs neu. Bereits 2024 sorgten sie für Empörung, 2025 kritisierte eine Kinderschutzorganisation die Aufdrucke. Geändert hat sich am Produkt offenbar nichts.

„Lutsch dein Ding“, „Saugen und Lutschen erlaubt“ oder „Nur hart macht’s Spaß“: Diese Sprüche stehen auf dem Wassereis des deutschen Süßwarenherstellers Hitschies. Was bei Wienopolis im Wiener Rathaus nun für Aufregung sorgt, ist also keine neue Marketingidee.

Die aktuelle Debatte wirft deshalb eine andere Frage auf: Warum wird über die problematischen Sprüche erst jetzt wieder gesprochen, obwohl die Kritik daran bereits seit Jahren bekannt ist?

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Schon 2024 sorgten die Sprüche für Empörung

Bereits im September 2024 berichtete der „Standard“ über das Hitschies-Wassereis und bezeichnete die Aufdrucke als anzügliche „Altherrenschmähs“. Damals hatte das Unternehmen die verschiedenen Sprüche auf den Eisstangen auch über Social Media vorgestellt. Neben „Lutsch dein Ding“ waren unter anderem „Lutsch dich glücklich“, „Nur hart macht’s Spaß“ und „Saugen und Lutschen erlaubt“ zu lesen.

Die Kritik richtete sich dabei nicht nur gegen den Humor selbst. Vielmehr stellte sich schon damals die Frage, warum ausgerechnet ein buntes Wassereis mit einer klassischen Süßwarenoptik mit derart eindeutigen sexuellen Anspielungen beworben wird.

2025 schaltete sich eine Kinderschutzorganisation ein

Ein Jahr später war die Diskussion noch immer nicht vom Tisch. Im Juli 2025 veröffentlichte die deutsche Kinderschutzorganisation „Nein, lass das!“ eine ausführliche Kritik an den Hitschies-Produkten.

Der Verein bezeichnete die Sprüche als „sexualisierte und sexistische“ Sprache und warnte davor, dass solche Botschaften gerade im Alltag von Kindern problematisch sein können. Auslöser war laut der Organisation die Nachricht einer Mutter, die das Eis unwissentlich gekauft und erst zu Hause die Aufdrucke entdeckt hatte.

Der Verein startete anschließend eine Instagram-Umfrage mit knapp 1.000 Teilnehmer:innen. Nach eigenen Angaben reagierte die Mehrheit kritisch bis empört auf die Sprüche.

Das eigentliche Problem: Kein Hinweis auf „ab 18“

Besonders interessant ist dabei ein Punkt, der bereits 2025 von der Kinderschutzorganisation angesprochen wurde: Auf den Produkten ist kein Hinweis auf eine Altersfreigabe oder einen besonderen Jugendschutz erkennbar.

Hitschies argumentiert zwar, dass sich das Produkt an junge Erwachsene richte. Das Wassereis wird allerdings ganz normal im Handel angeboten – und damit dort, wo auch Kinder und Familien ihre Süßigkeiten kaufen.

Eine Altersbeschränkung wie bei einem Erwachsenenprodukt gibt es nicht. Auch ein deutlicher Hinweis auf der Vorderseite, dass die Aufdrucke ausschließlich für Erwachsene gedacht sind, ist nicht ersichtlich.

Genau hier liegt der Knackpunkt: Eine Zielgruppe ist keine Altersbeschränkung. Nur weil ein Unternehmen Erwachsene mit einem Produkt ansprechen möchte, kann es nicht verhindern, dass Kinder die Verpackungen sehen, lesen oder das Eis in die Hände bekommen.

Hitschies will junge Erwachsene erreichen

Das Unternehmen selbst verfolgt mit seiner Kommunikation bewusst eine junge und stark auf Social Media ausgerichtete Strategie. CEO Philip Hitschler-Becker erklärte gegenüber der „Lebensmittel Zeitung“, dass Hitschies insbesondere junge Erwachsene zwischen 25 und 45 Jahren ansprechen wolle.

Auch die Vermarktung des Wassereises passt zu dieser Strategie. Die Marke setzt auf provokante Sprüche, virale Trends und eine bewusst auffällige Kommunikation. Die anzüglichen Formulierungen sollen dabei offenbar Aufmerksamkeit erzeugen.

Die Zielgruppenstrategie erklärt also, warum Hitschies mit solchen Sprüchen arbeitet. Sie beantwortet aber nicht die entscheidende Frage: Muss ein Produkt, das frei im Supermarkt verkauft wird und wie klassisches Kinder-Wassereis aussieht, tatsächlich mit sexuellen Doppeldeutigkeiten beworben werden?

Der Spruch steht weiterhin auf dem Produkt

Besonders bemerkenswert: Die Kritik hat offenbar nicht dazu geführt, dass die umstrittene Formulierung aus dem Sortiment verschwunden ist.

Auch aktuell bewirbt Hitschies das Wassereis weiterhin mit dem Slogan „Lutsch dein Ding“. Die Marke schreibt auf ihrer Produktseite unter anderem: „Heiß auf Eis? Dann Lutsch dein Ding.“

Damit ist der Spruch, der nun im Zusammenhang mit einer Kinderveranstaltung im Wiener Rathaus für Aufregung sorgt, kein alter Verpackungsrest, sondern weiterhin Teil der aktuellen Vermarktung.

Was der Wiener Vorfall plötzlich sichtbar macht

Der Vorfall bei Wienopolis hat deshalb eine Debatte neu entfacht, die eigentlich längst geführt wurde.

Natürlich ist der konkrete Fehler in Wien nicht allein Hitschies anzulasten. Die betroffenen Produkte waren laut WienXTRA im Vorfeld sogar gezielt aussortiert worden und gelangten erst durch einen Fehler bei der Ausgabe an die Kinder.

Doch genau dieser Fehler zeigt, wie schwierig die Trennung zwischen „Produkt für Erwachsene“ und „Produkt, das Kinder erreichen kann“ in der Praxis ist.

Denn das Hitschies-Eis ist kein Erwachsenenprodukt. Es ist ein frei verkäufliches Lebensmittel, das in Supermärkten zwischen anderen Süßigkeiten liegt. Und auf der Verpackung findet sich kein deutlicher Hinweis, der Eltern darauf aufmerksam machen würde, dass sie hier ein Produkt mit sexualisierten Doppeldeutigkeiten in der Hand haben.

Seit Jahren bekannt – aber weiterhin erhältlich

Die Debatte muss nicht zwangsläufig darum gehen, ob jemand persönlich „Lutsch dein Ding“ lustig findet. Über Geschmack lässt sich schließlich streiten.

Die wesentlich interessantere Frage lautet: Wie viel Verantwortung trägt ein Unternehmen für die Wirkung seiner Werbung, wenn es bewusst mit sexuellen Anspielungen arbeitet, das Produkt aber gleichzeitig frei zugänglich und ohne Alterskennzeichnung im normalen Süßwarenregal verkauft wird?

Der Wiener Rathaus-Skandal hat diese Frage nun unfreiwillig wieder auf den Tisch gebracht. Und diesmal dürfte sie schwerer zu ignorieren sein.