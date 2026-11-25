Er ist 16, hat die Schule abgebrochen und bekommt eine halbe Million Dollar. Sein Plan: Raketen, die eine KI steuert, vom Fließband.

Y Combinator stattet den 16-jährigen Henrijs Dandzbergs mit 500.000 US-Dollar Startkapital für dessen Start-up Polemos Industries aus, wie Wired berichtet. Der Gründer aus Lettland will damit KI-gesteuerte Kurzstreckenraketen entwickeln lassen, die in hoher Stückzahl produziert werden sollen. Zu den früheren Beteiligungen des Investors zählen unter anderem Airbnb und Reddit. Dandzbergs dürfte der jüngste Einzelgründer sein, den der Accelerator je gefördert hat. Tödliche Rüstungsgüter hatten Geldgeber aus der Tech-Branche bislang weitgehend gemieden.

Dandzbergs besuchte zeitweise Astra Nova, eine experimentelle Schule, die von Elon Musk mitinitiiert wurde. Später brach er seine Schullaufbahn ab, um sich der Entwicklung von Hardware und Software zu widmen. Polemos gründete er, nachdem er bei einem Hackathon in London mit KI-generierten Schaltplänen gewonnen hatte. Wired gegenüber sagte er: „Ich möchte mit der Zukunft der Kriegsführung Schritt halten“. Als Motivation nannte er unter anderem den patriotischen Wunsch, sein Land, europäische Länder sowie ukrainische und amerikanische Soldaten zu schützen.

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Geplante Raketen

Auf LinkedIn stellt das Unternehmen sein Vorhaben als ballistische Kurzstreckenraketen vor, die von KI geführt werden und mit kompakten, tragbaren Startvorrichtungen ausgestattet sind. Diese Systeme sollen direkt an Aufklärungsdrohnen angebunden werden. Gefertigt werden soll auf bestehenden industriellen Produktionslinien. Bis Ende des Jahres will das Start-up einen ersten Raketen-Prototyp vorstellen.

Anfang November äußerte sich Dandzbergs auf X zu den bisherigen Präzisionswaffen. Sie seien für eine „andere Ära“ konstruiert worden und „teuer, langsam in der Herstellung und nur in geringer Stückzahl eingesetzt“. Tom Karako, der am Center for Strategic and International Studies (CSIS) das Raketenabwehrprojekt leitet, wies gegenüber Wired auf technische Grenzen hin. Billige Flugkörper gingen fast zwangsläufig mit Abstrichen bei Reichweite, Nutzlast oder Zuverlässigkeit einher.

Ethische Kritik

Einem Investorenpapier zufolge will Dandzbergs die „Kosten pro Tötung“ senken. Der Begriff stößt als entmenschlichend auf Kritik. Gegenüber Wired sagte der Gründer, er sehe in seinem Ansatz keine ethischen Probleme. Autonome Kriegsführung hält er für eine unvermeidbare Realität.

Das ukrainische Verteidigungsministerium gab im August 2026 bekannt, dass die Streitkräfte an der Front mehr als 70 Systeme mit künstlicher Intelligenz und Computer Vision verwenden. Eine Analyse des CSIS beschreibt, was automatisierte Navigation in der Endphase bei Drohnenangriffen bewirkt. Die Trefferquote steige von 10 bis 20 Prozent auf 70 bis 80 Prozent, weil gegnerische Störsender die Funkverbindung auf den letzten Metern nicht mehr unterbrechen könnten. Mit Algorithmen genügten oft ein bis zwei Drohnen pro Ziel, statt durchschnittlich acht bis neun. Diese Zahlen beziehen sich auf Drohnen, nicht auf die geplanten Raketen von Polemos.

Mehr Automatisierung bringt gleichzeitig die Gefahr von Fehlidentifikationen und einer niedrigeren Hemmschwelle zum Töten mit sich. Als besonders problematisch gelten vollautomatisierte Drohnen, die ohne menschliches Eingreifen agieren. Bei den UN-Verhandlungen in Genf über tödliche autonome Waffensysteme ist bislang kein verbindliches Verbot zustande gekommen.