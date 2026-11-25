Mit Hammer und Axt ging ein stark betrunkener Mann in Kärnten auf einen Zigarettenautomaten los. Was der 43-Jährige offenbar nicht bemerkte: Die Polizei beobachtete ihn bei seinem Aufbruchsversuch.

Ein ungewöhnlicher Vorfall ereignete sich am Dienstagabend, dem 24. November 2026, in St. Veit an der Glan. Ein 43-jähriger Mann versuchte gegen 22.39 Uhr, einen Zigarettenautomaten gewaltsam aufzubrechen. Dabei setzte er gleich zwei Werkzeuge ein: einen Hammer und eine Axt.

Der Mann schlug laut Landespolizeidirektion Kärnten wiederholt mit großer Kraft auf das Gerät ein. Dabei wurde der Automat erheblich beschädigt.

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Polizei erwischt Mann auf frischer Tat

Besonders bemerkenswert: Beamte der Polizeiinspektion St. Veit an der Glan beobachteten den Mann unmittelbar bei seinem Aufbruchsversuch. Als die Polizisten den 43-Jährigen ansprachen, ließ er von seinem Vorhaben ab. Die Beamten konnten ihn stoppen und nahmen ihn noch direkt am Tatort fest.

Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei dem Verdächtigen um einen rumänischen Staatsangehörigen, der zum Zeitpunkt des Vorfalls stark alkoholisiert war. Wie lange er bereits auf den Automaten eingeschlagen hatte, bevor die Beamten einschritten, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor.

Ausnüchterung in der Polizeiinspektion

Nach seiner Festnahme brachten die Beamten den Mann in den Anhalteraum der Polizeiinspektion St. Veit an der Glan. Dort sollte er zunächst ausnüchtern. Gleichzeitig wollten die Ermittler den Sachverhalt weiter klären. Die Polizei führt den Vorfall unter der Bezeichnung „Versuchter Diebstahl durch Einbruch oder mit Waffen“.

Ob der 43-Jährige bereits Bargeld oder Zigaretten aus dem Automaten entnehmen konnte, ist bislang nicht bekannt. Auch die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens wurde nicht veröffentlicht. Fest steht laut Polizei, dass der Automat durch die wiederholten Schläge mit Hammer und Axt erheblich beschädigt wurde.

Fall geht an die Staatsanwaltschaft

Die Ermittlungen zu dem Vorfall waren zum Zeitpunkt der Polizeimeldung noch nicht abgeschlossen. Sobald die weiteren Erhebungen beendet sind, soll die Staatsanwaltschaft Klagenfurt über den Sachverhalt informiert werden. Das kündigte die Landespolizeidirektion Kärnten in ihrer Aussendung vom Mittwoch, dem 25. November, an. Welche strafrechtlichen Schritte anschließend gesetzt werden, ist noch offen. Über eine Anklage oder gerichtliche Entscheidung liegen bislang keine Informationen vor.