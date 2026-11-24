Severinas Team berichtet von einer brisanten Vertragsbedingung für Konzerte in Belgrad: Politische Äußerungen sollen eine halbe Million Euro kosten können. Die Arena hat die Darstellung im ursprünglichen Bericht nicht bestätigt, der genaue Wortlaut der Klausel ist bislang nicht öffentlich belegt.

Eigentlich ging es um freie Konzerttermine. Doch die Gespräche über Severinas mögliche Auftritte in der Belgrader Arena haben eine andere Frage aufgeworfen: Welche Bedingungen werden Künstlern für ihre öffentlichen Äußerungen gestellt? Ausgangspunkt ist ein Bericht des serbischen Portals Nova.rs vom 23. November, der sich auf Angaben ihres Teams stützt.

Erst freie Termine, dann angeblich kein Platz

Demnach fragten Severinas Mitarbeiter zunächst ohne Nennung der Sängerin nach verfügbaren Terminen. Angeboten worden seien Zeiträume im Februar und März 2027. Anschließend habe das Team einen Standardvertrag erhalten, der 500.000 Euro Vertragsstrafe für politische Aussagen vor, während oder nach dem Auftritt vorsehe.

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Als ihre Vertreter bei einem Treffen mit Arena-Direktor Stefan Babić erklärten, für wen sie die Halle suchten, seien plötzlich keine Termine mehr verfügbar gewesen. Babić habe weitere Rücksprache angekündigt. Beim letzten Kontakt am 17. November habe es geheißen, für Severina gebe es bis zum Sommer keinen Platz. Eine verlangte schriftliche Bestätigung sei ausgeblieben.

Das ist die Darstellung des Teams, keine unabhängig bestätigte Rekonstruktion der Verhandlungen.

Was belegt ist und was offenbleibt

Nova.rs berichtet, Babić telefonisch nicht erreicht und bis zur Veröffentlichung keine Antwort auf eine E-Mail erhalten zu haben. Im Artikel ist kein vollständig lesbarer Vertragstext mit der behaupteten Klausel veröffentlicht.

Damit bleiben entscheidende Fragen offen: Was genau gilt als politische Aussage? Welcher Zeitraum wäre erfasst? Gegen wen würde sich eine Zahlungsforderung richten? Und wäre eine solche Bestimmung tatsächlich vereinbart worden?

Eine behauptete Vertragsstrafe ist keine bereits verhängte Strafe. Ebenso wenig lässt sich aus den vorliegenden Informationen ein behördliches Auftrittsverbot ableiten. Auch die zahlreichen Übernahmen durch andere Medien ändern daran nichts: Mehrere Artikel sind nicht automatisch mehrere unabhängige Bestätigungen, wenn sie auf dieselbe Ausgangsquelle zurückgehen.

Der Konflikt hat eine Vorgeschichte

Bereits im August 2024 geriet Severina bei einer Reise nach Serbien in eine politische Auseinandersetzung. Sie wurde an der Grenze angehalten und befragt. Nach ihrer Darstellung ging es dabei unter anderem um ihre Haltung zu Srebrenica und den Protesten gegen Lithiumabbau.

Der damalige serbische Innenminister Ivica Dačić bestätigte das Anhalten, bezeichnete es jedoch nicht als Festnahme. Er erklärte, die Maßnahme habe auf Listen über sogenannte „verbale Delikte“ beruht. Zugleich betonte er, Severina sei die Einreise erlaubt worden.

Diese Unterscheidung ist wichtig: Das dokumentierte Anhalten an der Grenze war kein bestätigtes Einreiseverbot. Der damalige Vorfall erklärt allerdings, warum neue Vorwürfe über mögliche politische Bedingungen für ihre Auftritte besondere Aufmerksamkeit erhalten.

Warum der genaue Vertrag mehr zählt als die Schlagzeile

Eine halbe Million Euro ist die aufmerksamkeitsstarke Zahl dieser Geschichte. Für ihre Bewertung ist jedoch der Wortlaut wichtiger als die Summe. Eine Regel gegen konkrete rechtswidrige Handlungen wäre etwas anderes als eine pauschale Einschränkung politischer Meinungsäußerungen. Ohne das Dokument lässt sich weder die Reichweite noch die rechtliche Durchsetzbarkeit der behaupteten Bestimmung seriös beurteilen.

Für Fans bleibt vorerst die Unsicherheit über mögliche Belgrader Konzerte. Für die Öffentlichkeit steht eine weitergehende Frage im Raum: Ging es tatsächlich nur um einen vollen Veranstaltungskalender oder auch um die politischen Positionen einer Sängerin? Die Antwort darauf erfordert mehr als die bisher öffentlich vorliegende Darstellung einer Seite.