Früher servierte sie Superreichen auf offener See. Jetzt erzählt eine Ex-Stewardess, was an Bord wirklich passiert und was nur Show ist.

Maja Bucanin kennt das Leben an Bord von Luxusjachten aus nächster Nähe. Die Influencerin hat früher als Stewardess gearbeitet und äußert sich nun zu den Vorurteilen, die ihrem damaligen Beruf und den vermögenden Gästen entgegenschlagen. Außerdem gibt sie die Erzählung einer Kollegin über Dan Bilzerians Auftritte in den sozialen Netzwerken wieder.

Auf ihrem Instagram-Profil lässt Bucanin ihre Community regelmäßig an Anekdoten und Erfahrungen aus dieser Zeit teilhaben. Mit Klischees von Ausschweifung und Unmoral kann sie wenig anfangen. Selbst unter Kollegen würden die Gäste ihres Vermögens wegen mitunter behandelt, als kämen sie von einem anderen Planeten. Dabei täten sie meist dasselbe wie alle anderen, hätten bloß ein paar Millionen auf dem Konto. „Man muss sich ihnen gegenüber normal verhalten, es sind ganz normale Menschen.„

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Verwöhnte Erben

Auf den Schiffen seien nach ihrer Erfahrung meist Familienmenschen mit gut erzogenen Kindern unterwegs gewesen. Dem Vorurteil vom verwöhnten Erben widerspricht sie: „Diese Kinder sind ausgebildet, sie können das erben, sie sind gebildet, der Papa gibt ihnen nicht 10 Millionen, damit sie damit um sich werfen. Solche Fälle habe ich nicht gesehen.„

Bilzerians Inszenierung

Dan Bilzerian, der sich selbst „König von Instagram“ nennt, wurde durch Beiträge über ausschweifende Partys mit zahlreichen Models bekannt. Eine Kollegin Bucanins hat auf einer Jacht gearbeitet, auf der er zu Gast war. Nach der Schilderung, die Bucanin wiedergibt, sei Bilzerian mit seiner Freundin oder Frau angereist. Für die Aufnahmen seien ein Set, Kameraleute und Frauen aus einem Hotel dazugekommen.

Die Frauen hätten an Bord nicht einmal etwas gegessen, sondern seien danach ins Hotel zurückgekehrt. Bilzerian sei mit seiner Begleiterin allein geblieben. Bucanins Fazit aus dieser Erzählung lautet: „Das heißt, es ist nicht alles so, wie man es in den Netzwerken sieht.„