Flaschen in anderen Größen, Preise nur pro Land. Brüssel untersucht, ob Europas größter Coca-Cola-Abfüller den Handel ausgebremst hat.

Gegen Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), den größten Abfüller von Coca-Cola-Getränken in Europa, ermittelt die EU-Kommission. Im Raum steht der Verdacht, dass das Unternehmen europäische Märkte gezielt voneinander abgeschottet, den Wettbewerb damit eingeschränkt und so höhere Preise durchgesetzt haben könnte.

Die EU-Kommission leitete am 23. November 2026 ein formelles Kartellverfahren gegen Coca-Cola Europacific Partners ein, damit befindet sich der Fall in der Untersuchungsphase. Der Coca-Cola-Konzern ist mit rund 18 Prozent an CCEP beteiligt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Großbritannien. Seine Produkte findet man unter anderem in Deutschland, Frankreich, Schweden, Großbritannien und Spanien, wo sie in Supermärkten, an Tankstellen und in Kiosken verkauft werden.

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Mögliche Handelsbeschränkungen

Die Kommission geht der Frage nach, ob Händler davon abgehalten wurden, Coca-Cola-Produkte in preislich günstigeren Märkten zu erwerben und danach in anderen EU-Staaten weiterzuverkaufen. Möglicherweise wurden dafür die Verpackungen von Land zu Land bewusst unterschiedlich gestaltet, beispielsweise in verschiedenen Größen.

Zusätzlich steht der Verdacht im Raum, dass CCEP niedrigere Großhandelspreise nur dann eingeräumt haben könnte, wenn sich die Händler verpflichteten, die Ware nicht in andere EU-Staaten weiterzuverkaufen. Ebenfalls im Fokus stehen mögliche Vorgaben bei den Preisverhandlungen. Demnach hätten die Händler jedes Land separat verhandeln müssen, anstatt Konditionen für mehrere EU-Staaten in einem Zug zu vereinbaren. Das europäische Wettbewerbsrecht untersagt es, den Handel zwischen den 27 Mitgliedstaaten der EU auf diese Weise einzuschränken.

Mögliche Konsequenzen

Das Unternehmen selbst lässt in einer Stellungnahme wissen, es nehme das Wettbewerbsrecht „sehr ernst“ und werde „uneingeschränkt“ mit der EU-Kommission zusammenarbeiten.

Bestätigt sich der Verdacht, kann eine hohe Geldbuße die Folge sein. Bei Kartellverstößen kann die EU bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes verhängen. Für CCEP läge diese Höchstgrenze bei gut zwei Milliarden Euro.