Wien plant im Budget für 2027 keine neuen Abgaben, doch Wasser, Kanal und Müll werden teurer. Gleichzeitig soll das Defizit auf 1,46 Milliarden Euro sinken.

Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) präsentierte den Budgetentwurf am Montag, dem 23. November 2026, im Rathaus. NEOS-Finanzsprecher Markus Ornig schloss für dieses Budget eine Kulturabgabe und eine Leerstandsabgabe aus. Er bezeichnete den Voranschlag als sozial-liberal.

Diese Gebühren steigen ab Jänner

Im Budgetentwurf kündigt die Stadtregierung keine neuen Gebühren oder Abgaben an. Bereits beschlossene Erhöhungen und gesetzliche Inflationsanpassungen bleiben davon unberührt. So steigt die Ortstaxe am 1. Juli 2027 von fünf auf acht Prozent. Auch Wasser, Kanal und Müllabfuhr werden teurer.

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Ab Jänner steigen die Gebühren für Wasser und Kanal jeweils um 4,6 Prozent, jene für die Müllabfuhr um 4,5 Prozent. Für den Kubikmeter Wasser werden dann 2,37 statt 2,27 Euro fällig, die Kanalgebühr klettert von 2,49 auf 2,60 Euro. Angekündigt hatte die Stadt diese Anpassung bereits im August. Für Wasser, Abwasser und Müll kalkuliert Wien mit Gebühreneinnahmen von 725 Millionen Euro. Laut Finanzdirektor Christoph Maschek sind das rund 30 Millionen Euro mehr als im Voranschlag für 2026.

Milliarden für Gesundheit und Bildung

Den größten Posten bildet der Bereich von Sozial- und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) mit 7,26 Milliarden Euro. Novaks Ressort für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales erhält 5,33 Milliarden Euro. Für Bildung, Jugend und Integration unter Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS) sind 5,12 Milliarden Euro eingeplant.

Auf Klima, Umwelt, Demokratie und Personal unter Jürgen Czernohorszky (SPÖ) entfallen weitere 2,1 Milliarden Euro. Für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen sind 925 Millionen Euro vorgesehen. Die Geschäftsgruppe Stadtentwicklung, Mobilität und Wiener Stadtwerke erhält 520 Millionen Euro.

Die Bezirksbudgets wachsen um rund 21 Millionen auf 292 Millionen Euro. Insgesamt sind Investitionen von 3,67 Milliarden Euro vorgesehen. Diese Summe umfasst auch städtische Unternehmen; auf den Kernbereich der Stadt entfallen 1,82 Milliarden Euro.

Weniger Defizit, weiterer Sparkurs

Bei einem Budgetvolumen von 22,24 Milliarden Euro soll das Defizit 1,46 Milliarden Euro betragen. Im Vergleich zum Voranschlag für 2026 entspräche das einem Rückgang um 1,16 Milliarden Euro. Dabei handelt es sich um den Vergleich zweier Budgetplanungen, nicht um bereits feststehende Jahresergebnisse. Mit dem Konsolidierungskurs will Novak den weiteren Anstieg der Verschuldung und der Zinsausgaben begrenzen.

Frei werdende Verwaltungsstellen sollen seltener nachbesetzt und Überstunden abgebaut werden. Investitionen in Stadtentwicklungsgebieten werden teilweise verschoben. Die Wirtschaftsförderung soll fortgeführt werden. Außerdem sind höhere Gewinnausschüttungen städtischer Beteiligungen eingeplant.

Der Fonds Soziales Wien bekommt laut Novak 100 Millionen Euro weniger aus dem Stadtbudget. Davon soll er 50 Millionen Euro durch eigene Reserven ausgleichen. Somit verbleibt ein Sparbedarf von 50 Millionen Euro; die Kürzung des Stadtzuschusses beträgt weiterhin 100 Millionen Euro.

Für die Mindestsicherung veranschlagt die Stadt etwas weniger als eine Milliarde Euro. Welche finanziellen Folgen die geplante Sozialhilfereform des Bundes für Wien hat, lässt sich derzeit noch nicht abschließend beziffern. Die Reform soll unter anderem den Rahmen für die Kindersätze stärker vereinheitlichen. Nach Inkrafttreten der Bundesnovelle sollen die Länder neun Monate Zeit für die Umsetzung erhalten.

Im operativen Haushalt sollen die laufenden Einnahmen wieder die laufenden Ausgaben decken. Das geplante Defizit liegt laut Novak allerdings noch rund eine halbe Milliarde Euro über der Vorgabe des Stabilitätspakts. Diese will Wien 2029 erfüllen.