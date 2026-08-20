Wien wird teurer: Diese Gebühren steigen 2027

Wien wird teurer: Ab 2027 steigen Wasser-, Kanal- und Müllgebühren.

Ab Jänner 2027 werden in Wien die Tarife für Wasser, Kanal und Müllabfuhr angehoben – um bis zu 4,6 Prozent. Grundlage dafür ist das geltende Valorisierungsgesetz, das eine automatische Überprüfung der Gebühren an den Verbraucherpreisindex koppelt. Der Preis für einen Kubikmeter Wasser klettert von 2,27 auf 2,37 Euro, die Kanalgebühr von 2,49 auf 2,60 Euro. Die Parkgebühren hingegen bleiben unverändert.

Pflichtanpassung 2027

Die letzte Valorisierung in diesen Bereichen hatte Anfang 2025 stattgefunden. Seitdem ist der Verbraucherpreisindex bei Wasser und Abwasser um 4,6 Prozent gestiegen, bei der Müllabfuhr um 4,5 Prozent – womit der gesetzlich vorgeschriebene Schwellenwert von drei Prozent in beiden Fällen überschritten wurde und eine Anpassung damit obligatorisch ist. Konkret bedeutet das: Wasser kostet künftig 10 Cent mehr pro Kubikmeter, die Kanalgebühr steigt um 11 Cent.

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Reinvestition geplant

Von städtischer Seite wird betont, dass die zusätzlichen Einnahmen vollständig in die Wiener Infrastruktur reinvestiert werden. In die Wasserversorgung fließen demnach jährlich 130 Millionen Euro, das öffentliche Kanalnetz soll bis 2031 mit insgesamt 380 Millionen Euro saniert und ausgebaut werden. Beim Parken wurde der maßgebliche Schwellenwert hingegen nicht erreicht – die letzte Erhöhung erfolgte 2026 –, weshalb für das kommende Jahr keine Anpassung vorgesehen ist.