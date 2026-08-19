Österreich atmet auf: Inflation fällt auf 2,8 Prozent

Eine Steuersenkung zeigt Wirkung – und das schneller als erwartet. Österreichs Inflation bewegt sich in eine neue Richtung.

Die Inflationsrate in Österreich ist im Juli 2026 spürbar gesunken. Statistik Austria ermittelte einen Anstieg der Verbraucherpreise von 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat – nach noch 3,2 Prozent im Juni. Damit fiel die Teuerung jedoch etwas höher aus als in der Schnellschätzung prognostiziert, die zunächst von 2,7 Prozent ausgegangen war.

Mehrwertsteuer als Faktor

Als maßgeblicher Faktor für die Abschwächung gelten die Lebensmittelpreise, die seit Anfang Juli durch eine Mehrwertsteuersenkung der Bundesregierung auf ausgewählte Grundnahrungsmittel entlastet werden. „Rund die Hälfte des Rückgangs ist auf die leicht gesunkenen Nahrungsmittelpreise zurückzuführen. Dabei spielte die Senkung der Mehrwertsteuer ab 1. Juli 2026 auf Grundnahrungsmittel von 10 % auf 4,9 % eine wesentliche Rolle“, erklärt Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk.

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Der reduzierte Steuersatz gilt laut Umsatzsteuergesetz für eine definierte Liste von Grundnahrungsmitteln: Dazu zählen Milch (einschließlich laktosefreier Milch), Joghurt, Butter, frische Hühnereier, frisches oder gekühltes und tiefgekühltes Gemüse, genießbare Früchte (Obst), Reis, Mehl und Grieß von Weizen, einfache ungekochte und ungefüllte Teigwaren, Brot sowie Speisesalz.

Hätte man die Preisentwicklung bei Nahrungsmitteln außer Acht gelassen, wäre die Inflation den Berechnungen zufolge bei 3,0 Prozent geblieben. Das allgemeine Preisniveau verharrte im Juli auf dem Niveau des Vormonats.