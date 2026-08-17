Bauern in Not: Kühe werden notgeschlachtet – im Supermarkt merkt man nichts

Schlachthöfe am Limit, Preise im Keller – Österreichs Rinderbauern geraten durch Futtermangel und Marktdruck in eine ernste Lage.

Vor den Schlachthöfen wächst der Unmut unter Österreichs Landwirten: Die Wartezeiten für die Anlieferung von Tieren haben sich auf das Drei- bis Vierfache verlängert, die Betriebe laufen bereits an ihrer Kapazitätsgrenze. Johannes Minihuber von der Rinderbörse Österreich erklärte gegenüber dem ORF: „Aktuell haben wir die doppelte bis dreifache Menge an Schlachtkühen. Das belastet natürlich entsprechend den Markt.“ Die Folgen dieser Entwicklung schlagen sich unmittelbar in den Erlösen nieder: Der durchschnittliche Preis pro Kuh ist um 450 Euro zurückgegangen.

Druck auf Schlachtkühe

Den stärksten Druck spüren derzeit die Halter von Schlachtkühen. Ausgelöst wird der ungewöhnliche Andrang durch Futtermangel, der viele Betriebe dazu zwingt, ihre Bestände früher als geplant abzugeben. Laut Landwirtschaftsministerium und mehreren Leitmedien drohen auf zahlreichen Futterflächen in Österreich aufgrund der Rekordtrockenheit Ausfälle von bis zu 50 Prozent beim Grünland-Ertrag, was den Futtermangel für Rinderhalter deutlich verschärft. Zucht- und Milchkühe erzielen in Oberösterreich laut Rinderzuchtverband je nach Rasse, Milchleistung und Qualität Preise zwischen 2.600 und 3.500 Euro.

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Bei Schlachtkühen hingegen bestimmen Gewicht und Handelsklasse den Erlös. Der ohnehin angespannte Markt wird durch den saisonal bedingten Futterdruck im Sommer weiter unter Druck gesetzt.

Unsichtbar im Regal

Für Konsumenten bleibt der Preisrückgang im Supermarktregal unsichtbar. Das zu günstigeren Konditionen gehandelte Fleisch fließt in erster Linie in die Produktion von Fast-Food-Burgern und Fertiggerichten.

Für die betroffenen Landwirte bedeutet das spürbar geringere Einnahmen – sie setzen nun auf staatliche Dürrehilfen.