Nach Waldbränden: Wo Kroatien-Urlauber jetzt besonders aufpassen müssen

Nach den verheerenden Waldbränden an der kroatischen Küste hat sich die Lage deutlich beruhigt. Für Urlauber besteht kein Anlass, Kroatien generell zu meiden – rund um Omiš, auf Pelješac und in einigen weiteren Brandgebieten gelten jedoch weiterhin Einschränkungen. Das müssen Reisende jetzt wissen.

Vier Tage nach dem verheerenden Waldbrand zwischen Lokva Rogoznica und Omiš laufen die Aufräum- und Sicherungsarbeiten weiter. Die unmittelbare Feuergefahr hat sich inzwischen deutlich reduziert: Die kroatische Feuerwehr bezeichnet die Lage im Raum Lokva Rogoznica und Omiš als stabil, zusätzliche Einsatzkräfte vom kroatischen Festland konnten bereits abgezogen werden.

Das Ausmaß der Katastrophe ist dennoch enorm. Vollständig zerstört wurden 106 Fahrzeuge, 28 Häuser und 45 Boote, außerdem sieben Wirtschaftsgebäude, drei Gastronomiebetriebe und sechs Nebengebäude. Weitere 43 Häuser, 20 Fahrzeuge und neun Boote wurden teilweise beschädigt. Rund 1.000 Hektar Vegetation verbrannten. Eine Person kam ums Leben. Bei der Zahl der Verletzten gab es unterschiedliche Behördenangaben; die kroatische Feuerwehr nannte zuletzt 43 Verletzte, darunter drei Feuerwehrleute. Rund 2.500 Bewohner und Urlauber mussten zeitweise evakuiert werden.

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Urlaub in Omiš weiterhin möglich

Für Reisende ist entscheidend: Omiš und die umliegende Ferienregion sind nicht gesperrt. Das kroatische Tourismusministerium und die Kroatische Zentrale für Tourismus teilten mit, dass sich die Situation schrittweise normalisiere und touristische Aktivitäten im größten Teil der Destination wieder ohne größere Beeinträchtigungen stattfinden. Touristen, die während des Feuers ihre Unterkünfte verlassen mussten und Hilfe benötigten, wurden versorgt beziehungsweise vorübergehend anderweitig untergebracht.

Besonders schwer getroffen wurde allerdings der Küstenabschnitt von Lokva Rogoznica über Medići, Mimice, Stanići und Nemira bis Omiš. Wer genau dort eine Unterkunft gebucht hat, sollte deshalb vor der Anreise direkt beim Vermieter oder Hotel nachfragen, ob das Gebäude, die Zufahrt sowie Strom- und Wasserversorgung uneingeschränkt verfügbar sind. In einzelnen Bereichen laufen weiterhin Aufräumarbeiten.

Hinzu kommt ein neues Problem nach dem Feuer: Durch die zerstörte Vegetation können Hänge instabiler werden. Kroatische Behörden warnten am Montag im Raum Omiš vor möglichem Steinschlag beziehungsweise Felsabgängen und forderten zusätzliche Schutzmaßnahmen.

Diese Straße bei Omiš bleibt gesperrt

Autofahrer müssen weiterhin mit einer konkreten Einschränkung rechnen: Die DC553, die Omiš-Umfahrung, ist aufgrund der Folgen des Waldbrandes derzeit für alle Fahrzeuge gesperrt. Der kroatische Automobilclub HAK führte die Sperre am Montag weiterhin in seinem aktuellen Straßenbericht.

Wer nach Omiš, Makarska oder in die umliegenden Küstenorte fährt, sollte daher vor der Abfahrt die aktuelle Verkehrslage kontrollieren und zusätzliche Fahrzeit einplanen.

Pelješac: Feuer stabil, aber Behinderungen

Auch auf der Halbinsel Pelješac** hatte sich ein großer Waldbrand bei Kuna Pelješka ausgebreitet. Rund 500 Hektar Kiefernwald waren betroffen. Zeitweise standen dort rund 250 Feuerwehrleute und mehrere Löschflugzeuge im Einsatz. Inzwischen bezeichnet die kroatische Feuerwehr auch dort die Situation als stabil, die Sanierung des Brandgebietes läuft jedoch weiter.

Für Urlauber bestehen weiterhin Verkehrsbehinderungen: Auf der DC414 zwischen Prizdrina und Potomje sowie auf der Lokalstraße Kuna Pelješka–Pijavičino wird derzeit nur einspurig gefahren. Wer in Richtung Dingač, Potomje, Trstenik oder weiter nach Orebić unterwegs ist, sollte deshalb mehr Zeit einplanen.

Eine allgemeine Empfehlung, Pelješac zu meiden, gibt es jedoch nicht.

Dugi Otok: Lage ebenfalls stabil

Auch auf Dugi Otok waren rund um Savar und Brbinj große Feuerwehrkräfte im Einsatz. Das Feuer flammte zwischenzeitlich erneut auf, sämtliche gefährdeten Gebäude konnten jedoch geschützt werden. Nach Angaben der kroatischen Feuerwehr war die Lage zuletzt stabil, während Einsatzkräfte weiterhin Nachlöscharbeiten durchführten und das Gebiet überwachten.

Urlauber auf Dugi Otok sollten lokale Anweisungen beachten und Wanderungen oder Fahrten unmittelbar durch verbrannte beziehungsweise abgesperrte Gebiete vermeiden. Für die gesamte Insel besteht jedoch keine Reisewarnung.

Weiterer Brand bei Zadar unter Kontrolle

Am Sonntag brach außerdem bei Jovići und Slivnica nördlich von Zadar ein Feuer in unmittelbarer Nähe von Häusern aus. Rund 50 Feuerwehrleute sowie Löschflugzeuge waren im Einsatz. Die Häuser konnten geschützt werden; das Feuer wurde mittlerweile lokalisiert beziehungsweise unter Kontrolle gebracht.

Auch dieser Brand bedeutet daher keine generelle Einschränkung für einen Urlaub im Raum Zadar.

Feuer an der Dinara weiterhin beobachtet

Auf der Dinara bei Polača war zuletzt ebenfalls noch ein Brand auf schwer zugänglichem Gelände aktiv. Die kroatische Feuerwehr berichtete allerdings von einer deutlich besseren Situation. Feuerwehrleute und Löschflugzeuge waren weiterhin im Einsatz.

Dabei handelt es sich um ein Berggebiet im Hinterland und nicht um eines der großen touristischen Küstenzentren.

Vermintes Gebiet liegt nicht in Kroatien

Für Verwirrung sorgten Meldungen über einen Waldbrand in einem verminten Gebiet an der kroatisch-bosnischen Grenze. Gemeint ist die Plješevica oberhalb von Bihać in Bosnien und Herzegowina. Dort erschwerten noch vorhandene Minen aus dem Krieg der 1990er-Jahre zunächst die Löscharbeiten.

Am Montag nahm die Intensität des Feuers jedoch deutlich ab. Einsatzkräfte konnten Teile des Gebietes inzwischen wieder erreichen und arbeiteten weiter an der Brandbekämpfung und Sicherung.

Wichtig für Kroatien-Urlauber: Kroatien selbst gilt seit März 2026 offiziell als minenfrei. Das österreichische Außenministerium bestätigt dies ausdrücklich in seinen aktuellen Reiseinformationen.

Heute Abend zusätzlich Unwettergefahr

Zur Brandlage kommt am Montag eine Wetterumstellung. Der kroatische Wetterdienst DHMZ warnt für den Abend des 17. August in mehreren Regionen vor kräftigen Gewittern, Starkregen und stürmischen Windböen. Auch für die Region Split gilt eine gelbe Warnung. Lokal sind stärkere Gewitter und Überflutungen möglich – ausdrücklich auch auf zuvor abgebrannten Flächen.

Auf der Adria können außerdem kräftige Windböen auftreten. Besonders Nutzer kleiner Boote sollten die aktuellen Wetter- und Seewarnungen beachten. Für Dienstag werden in Dalmatien zunächst weitere Schauer und Gewitter erwartet, später soll es häufiger sonnige Abschnitte geben.

Muss man Kroatien derzeit meiden?

Nein. Für Kroatien besteht derzeit keine Reisewarnung. Das österreichische Außenministerium führt das Land weiterhin mit Sicherheitsstufe 1 – guter Sicherheitsstandard**. Es weist allerdings darauf hin, dass von Frühling bis Herbst Waldbrände auftreten können, die kurzfristige Straßensperren oder Evakuierungen notwendig machen. Reisende sollen deshalb lokale Behördeninformationen beachten und sich über die aktuelle Waldbrandgefahr informieren.

Für den überwiegenden Teil der kroatischen Urlaubsregionen läuft der Tourismus derzeit normal. Besondere Aufmerksamkeit ist vor allem rund um Lokva Rogoznica und Omiš, auf Teilen von Pelješac sowie in unmittelbar von Bränden betroffenen Bereichen auf Dugi Otok angebracht.

Wer dort Urlaub macht oder in den kommenden Tagen anreist, sollte vor der Fahrt drei Dinge kontrollieren: den Status der eigenen Unterkunft, die aktuelle Verkehrslage beim HAK und lokale Wetter- beziehungsweise Waldbrandwarnungen.

Für Notfälle gilt in Kroatien die europaweite Notrufnummer 112. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste können darüber ebenfalls alarmiert werden.