Ausflug am Ätna endet tödlich: Amerikaner von Blitz getötet

Ein Blitz, ein gesperrter Bereich, ein toter Tourist – am Ätna endete ein Ausflug in einer Tragödie mit tödlichem Ausgang.

Ein 30-jähriger US-amerikanischer Tourist ist bei einer Wanderung auf dem Ätna ums Leben gekommen. Während eines Gewitters traf ihn auf dem sizilianischen Vulkan ein Blitz – die Rettungskräfte kamen zu spät. Gegen 20 Uhr trafen Feuerwehr und Sanitäter am Einsatzort ein.

Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem gesperrten Bereich des Vulkans, der teilweise als Aufstiegsroute in Richtung Gipfel genutzt wird. Bei ihrer Ankunft hatten die Einsatzkräfte bereits einen Mann mit Herzstillstand vorgefunden. Per Hubschrauber wurde er in das Cannizzaro-Krankenhaus in Catania geflogen, wo schließlich sein Tod festgestellt wurde.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Tödlicher Blitzschlag

Für einen Touristen aus den USA endete der Ausflug auf Europas aktivstem Vulkan mit einer Tragödie. Der 30-Jährige war am Sonntag auf dem Ätna unterwegs, als ein Gewitter aufzog und ihn ein Blitz traf. Wie aus italienischen Medienberichten hervorgeht, hielten sich zum Zeitpunkt des Vorfalls auch weitere Besucher in dem Bereich auf. Die Behörden machten zunächst keine Angaben zur Identität des Verstorbenen.

Das Unglück ereignete sich in einer Phase erhöhter vulkanischer Aktivität, die dem Ätna zuletzt breite Aufmerksamkeit eingebracht hatte. Mehrere Eruptionen sorgten nicht nur für eindrucksvolle Bilder, sondern störten auch den Flugbetrieb rund um Sizilien erheblich. Vulkanasche hatte sich über dem Osten der Insel ausgebreitet und innerhalb einer einzigen Woche Hunderte Flüge am internationalen Flughafen Catania beeinträchtigt. Erst am Samstag war die Luftfahrtwarnstufe von Rot auf Orange zurückgestuft worden.

Gefährliche Verhältnisse

Angesichts der anhaltenden Aktivität haben die Behörden den Zugang zu mehreren Zonen des Vulkans beschränkt. Der italienische Zivilschutz hat am 3. Juli 2024 die Warnstufe für den Vulkan Ätna von Grün auf Gelb angehoben und die regionalen Zivilschutzstrukturen ausdrücklich aufgefordert, operative Maßnahmen zu setzen und das Risiko insbesondere für Wanderer in großer Höhe zu mindern. Nach einer Eruptionsphase Anfang Juli 2024 wurde der Zugang zum Gipfelbereich durch kommunale Verordnungen so geregelt, dass auf der Südseite ab 2750 Metern und auf der Nordseite ab 2850 Metern nur noch in Begleitung alpiner oder vulkanologischer Bergführer weiter in Richtung Gipfel aufgestiegen werden darf.

Gerade in den höheren Lagen fehlen bei plötzlich aufziehenden Gewittern kaum Möglichkeiten, rechtzeitig Schutz zu suchen. Die italienische Zivilschutzbehörde weist regelmäßig darauf hin, dass sich die Verhältnisse am Ätna innerhalb kürzester Zeit dramatisch verändern können.

Neben der Vulkantätigkeit stellen vor allem rasche Wetterumschwünge in großer Höhe eine erhebliche Gefahr für Wanderer dar. Dennoch gehört der Ätna zu den meistbesuchten Natursehenswürdigkeiten Siziliens – rund 1,5 Millionen Menschen zieht es jährlich auf den Vulkan.