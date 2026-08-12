Ätna-Ausbruch legt Siziliens Flughafen lahm – tausende Urlauber gestrandet

Siziliens Hochsaison steht Kopf: Der Ätna spuckt Asche und Lava – und tausende Reisende sitzen fest.

Mitten in der Hochsaison hat der Ätna auf Sizilien für erhebliches Chaos gesorgt: Der Flughafen Catania blieb am Mittwoch wegen des jüngsten Ausbruchs des aktivsten Vulkans Europas geschlossen – nach Angaben mehrerer Berichte waren mehr als 30.000 Passagiere betroffen.

Ätna in Aufruhr

Bereits seit Freitag speit der Ätna gewaltige Mengen an Asche und glühenden Gesteinsbrocken aus. Laut dem Italienischen Nationalen Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) treten dichte Lavaströme aus zwei Öffnungen aus – auf 2.360 und 2.750 Metern Höhe. Inzwischen haben sich zwei weitere Lavaströme gebildet, die Lage bleibt damit dynamisch.

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Der Flugbetrieb ist seit Freitag beeinträchtigt, in den vergangenen Tagen wurde der Luftraum schließlich vollständig gesperrt. Am Mittwoch galt die Schließung des Flughafens zunächst mindestens bis 18 Uhr. Die Betreibergesellschaft SAC teilte mit, dass der Flughafen Catania wegen der vulkanischen Aktivität und der Aschewolke vorübergehend gesperrt bleibt und Reisende den Flugstatus vor der Anreise prüfen sollen.

Touristen unter Druck

Besonders hart trifft die Situation ausländische Touristen, die in der Hochsaison in großer Zahl auf der Insel unterwegs sind.

Viele Reisende versuchen nun, auf den Flughafen Palermo auszuweichen oder auf die Bahn umzusteigen – beide Alternativen sind angesichts der Masse an Betroffenen alles andere als unkompliziert.