ID Austria macht Probleme? Jetzt gibt es neue Hilfe

Millionen nutzen bereits die ID Austria – doch nicht jeder kommt damit zurecht. Eine neue Servicenummer und persönliche Beratung sollen helfen.

In Österreich sind mittlerweile fast 6,3 Millionen ID Austria registriert. Dennoch benötigen manche Menschen Unterstützung bei der Einrichtung oder Nutzung der digitalen Identität und anderer Online-Amtsservices.

Beratung im Oktober

Im Oktober bietet die Digital Austria Servicestelle wieder persönliche Unterstützung rund um die ID Austria und digitale Amtsservices an. Gemeinsam mit dem Österreichischen Seniorenrat werden zusätzlich spezielle Aktionstage für ältere Menschen angeboten, von denen viele bereits nahezu ausgebucht sind. Reguläre Beratungstermine stehen weiterhin allen Bürgerinnen und Bürgern offen.

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Für Fragen rund um die ID Austria gibt es zudem die Servicenummer 050 233770. Sie ist von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr erreichbar. Die kostenlosen persönlichen Beratungstermine dauern jeweils 20 Minuten und werden laufend über Digital Austria freigeschaltet.

Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll unterstreicht die Bedeutung des Angebots: „Die hohe Nachfrage zeigt, dass es neben guten digitalen Services auch persönliche Unterstützung braucht.“ Mit dem „Digi-Seniorenpaket“ und dem Projekt „#Gemeinsam Digital“ soll insbesondere älteren Menschen der Umgang mit digitalen Angeboten erleichtert werden.

Laut den jüngsten verfügbaren Zahlen der Statistik Austria aus dem Jahr 2025 nutzen bereits 75 Prozent der 65- bis 84-Jährigen in Österreich das Internet. 2023 waren es noch rund 69 Prozent. Trotzdem bestehen weiterhin Unterschiede bei digitalen Kompetenzen und beim sicheren Umgang mit Online-Anwendungen.