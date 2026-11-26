Ordentlich nach außen, Chaos daheim: Der Zustand der eigenen vier Wände kann mehr über einen Menschen erzählen, als ihm lieb ist.

Nach außen hin wirkt jemand bestens organisiert, daheim türmen sich dagegen Bücher und Kleidungsstücke. Ein solcher Widerspruch kann auf tiefer liegende Verhaltensmuster hindeuten. Mit der Frage, was das Wohnumfeld über einen Menschen verrät, befassen sich mehrere Forschende.

Wenn das Schlafzimmer im Chaos versinkt, spricht das nach Ansicht des Psychologen Jordan Peterson oft dafür, dass dem Bewohner das Ordnen seiner Pflichten und das Festhalten an fixen Abläufen schwerfällt. Peterson bringt solche Probleme mit schwierigen Lebensphasen in Verbindung, in denen man den Eindruck hat, die Kontrolle zu verlieren. Als Einstieg kämen schon kleine Handlungen infrage, etwa zunächst nur das Bett zu machen, anstatt sofort den ganzen Raum aufzuräumen.

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Ordnung und Persönlichkeit

Einen Zusammenhang zwischen dem Wohnumfeld und der Persönlichkeit erkennt ebenso der Forscher Sam Gosling. Ordentliche Räume ließen darauf schließen, dass ihre Bewohner Verantwortung ernst nähmen und es ihnen leichter falle, konzentriert zu arbeiten.

Mit den möglichen Vorzügen von Unordnung hat sich Kathleen Vohs auseinandergesetzt. Ihrem Ergebnis zufolge kann ein chaotisches Umfeld dazu bewegen, eingefahrene Denkweisen hinter sich zu lassen und auf neue Einfälle zu kommen. Zudem neigten unordentliche Personen häufiger zu Entscheidungen, die von der Norm abweichen.

Plötzliche Unordnung

Wächst die Unordnung plötzlich spürbar an, steckt womöglich ein Problem dahinter, das den Betroffenen zusetzt. Auch eine Depression kann als Ursache in Betracht kommen.