Der erste Schnee ist da, und mit ihm eine Pflicht für Hausbesitzer. Wer sie ignoriert, riskiert nach einem Sturz hohe Forderungen.

Der Schnee hat Österreich erreicht, auch in Wien liegt eine weiße Schicht. Auf nicht ausreichend geräumten Gehsteigen drohen Stürze, das Risiko trifft ältere und gebrechliche Menschen am stärksten. Um das Schneeräumen auf den Straßen kümmern sich die jeweiligen Straßenerhalter. In Wien übernimmt diese Aufgabe etwa die MA 48, auf Autobahnen und Schnellstraßen ist die ASFINAG zuständig.

Pflichten der Anrainer

Im Ortsgebiet liegt die Räum- und Streupflicht für Gehsteige und Gehwege bei den Anrainern beziehungsweise den Liegenschaftseigentümern, und zwar zwischen 6 und 22 Uhr. Wo kein Gehsteig vorhanden ist, betrifft das in der Regel einen Streifen von einem Meter Breite am Straßenrand. Innerhalb dieser Zeitspanne muss der Gehsteig laufend überprüft werden, bei heftigerem Schneefall entsprechend öfter. Geräumt wird auf der gesamten Länge der Grundstücksfront, bei Schnee und Glatteis ist in ausreichendem Maß zu streuen.

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Darüber hinaus sind Eigentümer verpflichtet, Schneewechten und Eisbildungen auf Dächern beseitigen zu lassen, sofern diese an öffentlichen Straßen liegen oder Passanten beziehungsweise Verkehrsteilnehmer gefährden. Bereiche, in denen Dachlawinen abgehen können, müssen abgesichert werden.

Die Räumpflicht lässt sich an eine Hausverwaltung, einen Hausbesorger oder ein professionelles Schneeräumungsunternehmen weitergeben. Möglich ist auch eine Vereinbarung mit einem Mieter, idealerweise in schriftlicher Form. Wird ein Winterdienst beauftragt, sollten die Zuständigkeiten exakt geklärt werden.

Auf breiten Gehsteigen haben zwei Drittel der Fläche frei von Schnee zu bleiben, der äußere Rand darf als Ablage dienen. Ist ein Gehsteig schmäler als 1,5 Meter, kommt der Schnee gegebenenfalls auf die Parkspur. Auf Radwegen, auf der Fahrbahn und in Hauseinfahrten darf er nicht abgelegt werden.

Haftung bei Unfällen

Stürzt jemand und verletzt sich, weil nicht oder nur unzureichend geräumt beziehungsweise gestreut wurde, können Forderungen nach Schmerzensgeld, Behandlungskosten und Verdienstentgang entstehen. Gegebenenfalls kommen die Kosten für eine Haushaltshilfe und weitere unfallbedingte Schäden dazu. Außerdem drohen Verwaltungsstrafen.

Wer entgegen der Verpflichtung aus § 93 StVO nicht für die Säuberung oder Bestreuung der Straße sorgt, kann mit einer Geldstrafe von bis zu 72 Euro bestraft werden. Geregelt sind die gesetzlichen Vorgaben in § 93 der Straßenverkehrsordnung (StVO). Informationen dazu stellen oesterreich.gv.at und der ÖAMTC bereit.