Der Regler steht auf Anschlag, doch die Wohnung bleibt kühl. Oft liegt das Problem an Kleinigkeiten, die man im Alltag übersieht.

Die Heizung ist voll aufgedreht, trotzdem will es in der Wohnung nicht warm werden? Ausschlaggebend ist nicht allein die Reglerstellung am Heizkörper, sondern auch, ob die Wärme tatsächlich im Raum ankommt und dort gehalten wird.

Gluckert es im Heizkörper, kann das ein Hinweis auf Luft im Heizsystem sein. Sie schwächt die Heizleistung. Wird das System entlüftet, steigt die Leistung wieder. Stehen Möbel davor, hängt Kleidung darüber oder ist Dekoration platziert, kann sich die warme Luft im Raum nicht richtig verteilen. Wer wirksam heizen will, sollte die Heizkörper daher nicht verstellen, damit die Luft ungehindert ausströmen kann.

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Wärmeverlust vermeiden

Wer Rollläden herunterlässt und Vorhänge zuzieht, kann den Wärmeverlust im Winter um bis zu 20 Prozent senken. Eine Rolle spielen außerdem die Dichtungen an Fenstern und Türen. Sind sie in die Jahre gekommen und schließen nicht mehr richtig, geht Wärme nach draußen verloren. Rasch Abhilfe schafft ein Dichtungsband aus Schaumstoff oder Gummi. Eine dauerhafte Lösung gehört hingegen in die Hände von Fachleuten.

In Altbauten verabschieden sich bis zu 40 Prozent der Wärme über die Außenwand. Dämmmaterial, das an der Zimmerwand hinter dem Heizkörper befestigt wird, kann diesen Verlust verringern. Erhältlich ist es im Baumarkt.

Richtig lüften

Im Winter ist Stoßlüften die effizientere Wahl als ein dauerhaft gekipptes Fenster. Die Luft wird dabei ausgetauscht, ohne dass die Wohnung zu lange auskühlt. Ständig gekippte Fenster lassen die Räume dagegen unnötig auskühlen und treiben die Energiekosten in die Höhe.