Oberösterreichs Hotels und Pensionen knacken eine Marke, die es noch nie gab. Den Schub liefern vor allem Gäste aus dem Osten.

Erstmals haben Oberösterreichs Beherbergungsbetriebe in einem Jahr mehr als neun Millionen Nächtigungen verbucht. Von November 2025 bis Oktober 2026 kamen rund 9,2 Millionen Übernachtungen zusammen. Das sind 3,5 Prozent mehr als im Jahr davor und der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen.

Auch bei den Gästeankünften geht es bergauf. Wie die am Donnerstag veröffentlichten Daten der Statistik Austria zeigen, legten sie um 3,4 Prozent auf 3,6 Millionen zu.

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Starke Sommersaison

Zwischen Mai und Oktober registrierten die Betriebe mehr als 5,9 Millionen Übernachtungen. Gegenüber dem Vorjahressommer bedeutet das ein Plus von 3,7 Prozent. Noch höhere Sommerwerte gab es lediglich in einzelnen Jahren der 1990er-Jahre.

Gleichzeitig wird die kalte Jahreszeit wichtiger. Inzwischen fallen 36 Prozent aller Nächtigungen ins Winterhalbjahr, rund um die Jahrtausendwende waren es erst etwa 30 Prozent. Binnen zehn Jahren wuchs die Zahl der Winternächtigungen um 23,5 Prozent auf 3,3 Millionen.

Gäste aus Polen

Ausländische Gäste buchten innerhalb eines Jahres um 7,4 Prozent mehr Nächtigungen. Den größten Sprung machten Urlauber aus Polen mit einem Plus von 31,7 Prozent, gefolgt von jenen aus Tschechien mit 24,4 Prozent. Gäste aus den Niederlanden verbrachten um 3,5 Prozent mehr Nächte in Oberösterreich, jene aus Deutschland um 2,2 Prozent. Bei den österreichischen Gästen betrug der Zuwachs 0,4 Prozent.