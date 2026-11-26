Der Garten riecht plötzlich anders, der Boden knirscht, und die Welt klingt gedämpft. Für manche Hunde beginnt der erste Schnee mit einem Zögern.

Für Hunde, die zum ersten Mal Schnee erleben, wirkt selbst der bekannte Garten auf einmal fremd. Manche tasten sich mit einer einzelnen Pfote auf die weiße Decke vor, andere drängt es, die Fläche möglichst rasch zu durchstreifen. Hunde erfassen ihre Umgebung in erster Linie mit der Nase. Liegt frischer Schnee, verschieben sich bei vielen vertrauten Gerüchen sowohl die Verteilung als auch die Stärke.

Hinzu kommen ein Untergrund, den die Tiere so nicht kennen, die Kälte an den Pfoten und das Knirschen unter den Ballen. Frischer Pulverschnee dämpft zudem den Schall, wodurch sich auch die Geräuschkulisse wandelt.

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Neue Entdeckungen

Haben sich die Tiere erst einmal von ihrer Zurückhaltung gelöst, graben viele die Schnauze tief in die weiße Masse, versuchen Flocken zu erhaschen oder toben übermütig herum. Verwirrend kann es für sie werden, wenn ein geworfener Schneeball nach der Landung nicht mehr zu sehen ist. Unbekannte Eindrücke und ein anderer Boden können den von Natur aus vorhandenen Spiel- und Entdeckerdrang wecken. Bei besonders begeisterten Hunden lassen sich deshalb auch die sogenannten „Zoomies“ beobachten. Gemeint sind damit plötzliche, wilde Flitzerunden.

Ausschlaggebend für das Verhalten sind das Naturell, die Kälteempfindlichkeit und frühere Erlebnisse des jeweiligen Tieres. Ein Husky mag den Schnee auskosten, ein kleiner Hund mit kurzem Fell zieht sich womöglich schnell wieder auf die Couch zurück.

Mögliche Risiken

Vor allem Welpen sollte man das Tempo überlassen, in dem sie sich dem Schnee nähern. Nicht alle Hunde müssen Gefallen daran finden. Wer einen empfindlichen Hund zu viel Schnee fressen lässt, riskiert Magen-Darm-Beschwerden. Als besonders heikel gilt Schnee, der mit Streusalz oder anderen Schadstoffen verunreinigt ist. Nach dem Spaziergang sollten Hundehalterinnen und Hundehalter zudem nachsehen, ob sich an den Pfoten Eisklümpchen gebildet haben.