Manches Tier zittert schon bei leichtem Frost, ein anderes läuft bei minus 50 Grad durch den Schnee. Der Unterschied liegt im Körper.

Wenn die Temperaturen sinken, stehen nicht alle Tiere vor demselben Problem. Wie gut sie die Kälte verkraften, hängt unter anderem von ihrer Herkunft, ihrem Stoffwechsel und dem natürlichen Wärmeschutz ihres Körpers ab. Chihuahuas, Italienische Windhunde und Sphynx-Katzen kühlen besonders rasch aus. Ihnen fehlt es an wärmendem Fell, an Körpergröße oder an einer schützenden Fettschicht, und das macht sie anfällig für Kälte.

Bei domestizierten Meerschweinchen setzen vor allem Nässe und Zugluft zu. Ihre wild lebenden Verwandten in Südamerika kommen mit kühlen Temperaturen hingegen durchaus zurecht. Wer die Haustiere das ganze Jahr über im Freien hält, muss deshalb entsprechende Vorkehrungen treffen.

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Winterschlaf und Winterstarre

Igel, Siebenschläfer und Murmeltiere überwintern im Winterschlaf. Sie fahren ihren Stoffwechsel herunter und verschlafen die kalten Monate. Viele heimische Reptilien und Amphibien suchen stattdessen frostsichere Quartiere auf. Dort verfallen sie in eine Winterstarre, mit der sie sich an die kalte Jahreszeit anpassen. Für ihr Überleben ist das entscheidend.

Perfekt angepasst

Sibirische Huskys, Alaskan Malamutes und Samojeden tragen ein dichtes Doppelfell, das hervorragend isoliert. Diese Hunderassen sind damit bestens auf winterliche Temperaturen eingestellt. Polarfüchse trotzen sogar rund minus 50 Grad. Ihr extrem dichtes Winterfell, die kleinen Ohren und die behaarten Pfotensohlen halten die Kälte ab. Rentiere wiederum sind dank ihres wärmenden Fells und der breiten Hufe für das Leben im Schnee gerüstet.

Bei heimischen Füchsen, Rehen und Feldhasen sorgen ein dichteres Winterfell, ein sparsamer Umgang mit der Energie und geschützte Ruheplätze dafür, dass sie den Winter überstehen. Ist die Schneedecke hoch, wird die Futtersuche für sie allerdings mühsamer. Zudem verbrauchen sie beim Fortbewegen dann mehr Energie.