Der erste Schnee erreicht die Täler, und Kärnten rutscht ins Chaos. Schon vor Sonnenaufgang trifft es einen Sattelzug auf der A10.

Der erste Schneefall, der bis in die Tallagen reichte, hat am Donnerstag in Kärnten erhebliche Behinderungen auf den Straßen verursacht. Bei einem Unfall auf der Tauernautobahn A10 erlitt ein 49-jähriger Lkw-Lenker Verletzungen. Gegen 2 Uhr früh war der Mann mit seinem Sattelzug auf der Strecke von Villach nach Spittal an der Drau unterwegs. Kurz hinter dem Kroislerwandtunnel bei Feistritz an der Drau verlor er auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem Aufpralldämpfer.

Einsatzkräfte vor Ort

Der Lenker wurde an der Unfallstelle medizinisch erstversorgt und danach ins LKH Villach gebracht. Die Feuerwehren Feistritz an der Drau und Töplitsch waren mit zusammen 30 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Ebenfalls im Einsatz standen der Rettungsdienst Villach und der Streckendienst der Asfinag.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Die Aufräumarbeiten machten eine Sperre der A10 in Fahrtrichtung Spittal bis 5.45 Uhr notwendig. Der Verkehr wurde in dieser Zeit auf die Drautal Straße B100 umgeleitet.

Weitere Vorfälle

Auf der Südautobahn A2 kam es bei Griffen zu einem Unfall, in der Folge wurde der Kollmanntunnel gesperrt. In Finkenstein fiel unterdessen ein Baum auf ein Gebäude. Verletzte gab es nach ersten Angaben keine.