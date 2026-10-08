Sattelzug kracht in Tunneleingang – 300 Liter Treibstoff auf Autobahn

**Ein Sattelzug, ein Tunneleingang und Hunderte Liter Treibstoff – auf der A2 bei Klagenfurt folgte eine Nacht im Ausnahmezustand.**

Am Dienstagabend gegen 17.18 Uhr kam es auf der Südautobahn A2 bei Klagenfurt zu einem schweren Lkw-Unfall. Ein 32-jähriger Fahrer aus Bosnien und Herzegowina verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Sattelzug und prallte gegen den Tunneleingang der Unterflurtrasse Tretnig. Das Fahrzeug wurde dabei erheblich beschädigt.

Granulat auf Fahrbahn

Besonders aufwendig gestalteten sich die anschließenden Reinigungsarbeiten: Im Anhänger des Lkw befanden sich rund 20 Big Bags mit Plastikgranulat, von denen mindestens zehn beim Aufprall aufrissen. Das Granulat verteilte sich auf einer Strecke von 259 Metern über die Fahrbahn. Laut Polizei mussten die Einsatzkräfte rasch handeln, um die Strecke wieder befahrbar zu machen.

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Erschwerend kam hinzu, dass durch den Unfall zwischen 250 und 300 Liter Treibstoff ausliefen. Eine Gefährdung der Umwelt konnte den Behörden zufolge dennoch verhindert werden. Bergung und Reinigung zogen sich bis weit in die Nacht.

Großer Einsatz

Für die Dauer der Einsatzarbeiten wurde die nördliche Umfahrung gesperrt und eine Umleitung eingerichtet.

Im Einsatz standen die Feuerwehr Kalvarienberg, die Freiwillige Feuerwehr St. Martin, die Berufsfeuerwehr Klagenfurt, die Polizei sowie die ASFINAG.