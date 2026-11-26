Der Punsch wärmt, die Weihnachtsfeier zieht sich, der Autoschlüssel liegt griffbereit. Genau dort setzt die Tiroler Polizei jetzt an.

In den kommenden Wochen nimmt die Tiroler Polizei Lenker verstärkt ins Visier, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen könnten. Besonderes Augenmerk gilt dabei jenen, die nach einem Punsch am Christkindlmarkt oder von einer Weihnachtsfeier nach Hause fahren. Laut der Jahresbilanz der Polizei kam es heuer in Tirol bei 277 Unfällen unter Einfluss von Alkohol oder Drogen zu Personenschäden.

Aktuelle Kontrollbilanz

Nach Angaben der Polizei wurden bis Ende Oktober rund 204.000 Lenker einem Alkoholtest unterzogen. Bei mehr als 3.000 von ihnen lag der Wert bei mindestens 0,5 Promille. Zusätzlich wurden 978 Lenker angezeigt, weil sie durch Drogen beeinträchtigt waren. Schon kleine Mengen Alkohol können die Fahrtüchtigkeit einschränken. Wie die Polizei festhält, steigt das Unfallrisiko bei einem Promille auf das Siebenfache, bei 1,2 Promille auf das Zwölffache.

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Restalkohol am Morgen

Selbst am Morgen nach einer Feier kann noch Restalkohol im Blut sein. Der Körper baut pro Stunde nur etwa 0,1 Promille ab, erklärt die Polizei. Die Behörde appelliert daher an die Tiroler, sich schon vor dem Besuch eines Christkindlmarktes oder einer Weihnachtsfeier Gedanken über den Heimweg zu machen. Wer Alkohol trinken will, sollte öffentliche Verkehrsmittel, ein Taxi oder einen nüchternen Fahrer nutzen. Auch das Fahrrad oder der E-Scooter sind im alkoholisierten Zustand keine sichere Alternative.