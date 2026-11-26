Auf der A 21 bei Alland zieht ein Lenker mehr hinter sich her, als erlaubt ist. Das Handy in seiner Hand ist dabei noch sein kleinstes Problem.

Weil der Verdacht auf eine erhebliche Überladung bestand, hat die Polizei auf der A 21 bei Alland ein Fahrzeuggespann angehalten. Der Lenker war außerdem mit seinem Mobiltelefon beschäftigt. Am Mittwoch gegen 14:40 Uhr wurde das Gespann in Fahrtrichtung Wien von Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Alland gestoppt.

Kontrolle mit Folgen

Die Kontrolle ergab, dass die zulässige Höchstgrenze für die Anhängelast von 1.200 Kilogramm um 137 Prozent überschritten wurde. Der 41-jährige Lenker aus Ungarn besaß zudem nicht jene Lenkberechtigung der Klasse BE, die für dieses Gespann vorgeschrieben ist.

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Die Polizei verbot die Weiterfahrt, bis der gesetzmäßige Zustand hergestellt ist. Sowohl der Lenker als auch der Zulassungsbesitzer werden bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.