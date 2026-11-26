Weiß, still und trügerisch: Der Neuschnee verwandelt Wiens Grünflächen in Gefahrenzonen. Was unter den Baumkronen lauert, sieht man nicht sofort.

Der Neuschnee birgt auch in den Wäldern und Parks der Stadt Gefahren. Der städtische Forst- und Landwirtschaftsbetrieb und die Wiener Stadtgärten mahnen deshalb zur Vorsicht. Unter der Last des nassen Schnees können Äste brechen und Bäume umkippen. Am stärksten gefährdet sind Waldwege sowie Stellen, die unter Bäumen liegen.

Günther Annerl, stellvertretender Leiter des Forst- und Landwirtschaftsbetriebs (MA 49), formuliert es so: „Wir ersuchen daher alle Wienerinnen und Wiener sowie Erholungssuchende, die Wetterentwicklung aufmerksam zu verfolgen und geplante Ausflüge in den Wienerwald entsprechend zu überdenken“. Vor allem während kräftiger Schneefälle und direkt danach sei Achtsamkeit gefragt.

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Appell für Parks

Auch für die mehr als 1.000 Parkanlagen gilt ein Appell der Wiener Stadtgärten: Wer bei Schnee und Glätte dort unterwegs ist, soll besonders achtsam sein. Hinweise an sämtlichen Eingängen machen zudem klar, dass bei Glatteis und Schneelage ausschließlich gestreute oder geräumte Wege betreten werden dürfen.

Entlang der Parks kümmern sich die Wiener Stadtgärten im Rahmen der Anrainerverpflichtung um Wege und Gehsteige. In den Anlagen selbst werden jene Gehverbindungen geräumt und gestreut, die für den Verkehr von Bedeutung sind, zum Beispiel die Zugänge zu U-Bahn-Stationen.

Winterdienst im Einsatz

Im Winterdienst der Stadtgärten sind insgesamt mehr als 100.000 Meter an Wegen und Stiegen zu betreuen. Dafür sind über 220 Beschäftigte im Einsatz, die sich wochenweise in zwei Gruppen ablösen. Gestreut wird ausschließlich mit Streuriesel.