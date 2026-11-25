Der Winter hält Einzug in Wien und das noch vor dem ersten Advent. Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee sind möglich, die niedrigen Temperaturen könnten für Rodelspaß am Wochenende sorgen.

Nachdem am Montag bereits die ersten Schneeflocken in Wien gefallen sind, steht der Bundeshauptstadt am Donnerstag, dem 26. November, ein deutlicher Wintereinbruch bevor. Ein Tief über Norditalien trifft auf kalte Polarluft und sorgt für Schneefall bis in die Niederungen. Laut dem Wetterdienst UBIMET sind auch in Wien zwischen zehn und 15 Zentimeter Neuschnee möglich. Damit könnten sich zahlreiche Parks und Grünflächen in kleine Wintersportgebiete verwandeln.

Bleibt der Schnee bis zum Wochenende?

Bereits in der Nacht auf Donnerstag soll es in Wien zu schneien beginnen. Im Laufe des Vormittags nimmt der Schneefall zu, besonders ergiebig könnte er um die Mittagszeit und am frühen Nachmittag ausfallen. Die Temperaturen bewegen sich am Donnerstag um den Gefrierpunkt. Am Freitag sind noch vereinzelte Schneeschauer möglich, bei Höchstwerten von bis zu zwei Grad.

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Auch am Samstag und Sonntag dürfte es kalt bleiben. Nachts ist mit Minusgraden zu rechnen. Damit bestehen Chancen, dass zumindest in höheren Lagen und auf Grünflächen der Schnee bis zum ersten Adventwochenende liegen bleibt. Ob die Schneedecke tatsächlich zum Rodeln ausreicht, hängt allerdings von der örtlichen Niederschlagsmenge ab.

Wien hat zwei Rodelstraßen

Bereits im Jänner 2026 erlebte eine fast vergessene Wiener Wintertradition ihr Comeback: Straßen wurden für den Autoverkehr gesperrt und zum Rodeln freigegeben. Die Tradition reicht bis ins Jahr 1950 zurück. Ihren Höhepunkt erreichte sie 1959, als Wien insgesamt 19 Rodelstraßen zählte. Heute gibt es noch zwei:

7. Bezirk: St.-Ulrichs-Platz zwischen Burggasse und Zeismannsbrunngasse

St.-Ulrichs-Platz zwischen Burggasse und Zeismannsbrunngasse 12. Bezirk: Schwenkgasse zwischen Spittelbreitengasse und Pohlgasse

Die Einrichtung einer Rodelstraße ist allerdings mit organisatorischem Aufwand verbunden. Verkehrszeichen müssen aktiviert, Sicherheitsvorrichtungen aufgestellt und Straßenabschnitte gesperrt werden. In Meidling müssen bereits drei Werktage vor dem erwarteten Schneefall mindestens zehn Zentimeter Neuschnee prognostiziert werden. Zudem müssen die Temperaturen mehrere Tage niedrig bleiben.

Ob die beiden Rodelstraßen angesichts des bevorstehenden Wintereinbruchs geöffnet werden, ist bislang nicht bestätigt.

Hier kann man in Wien rodeln

Wer mit seinen Kindern den ersten Schnee genießen möchte, muss dafür nicht ins Skigebiet fahren. Die Stadt Wien führt zahlreiche öffentliche Rodelmöglichkeiten an, die bei ausreichender Schneelage kostenlos genutzt werden können.

2. Bezirk: Jesuitenwiese im Prater (30 bis 60 Meter)

Jesuitenwiese im Prater (30 bis 60 Meter) 3. Bezirk: Schweizergarten

Schweizergarten 4. Bezirk: Alois-Drasche-Park

Alois-Drasche-Park 6. Bezirk: Alfred-Grünwald-Park

Alfred-Grünwald-Park 9. Bezirk: Arne-Karlsson-Park

Arne-Karlsson-Park 10. Bezirk: Heuberggstätten (300 Meter), Kurpark Oberlaa (200 Meter), Löwygrube (150 und 220 Meter)

Heuberggstätten (300 Meter), Kurpark Oberlaa (200 Meter), Löwygrube (150 und 220 Meter) 11. Bezirk: Luise-Montag-Park

Luise-Montag-Park 12. Bezirk: Parkanlage An den Eisteichen

Parkanlage An den Eisteichen 13. Bezirk: Roter Berg (drei Abfahrten mit jeweils 280 Metern)

Roter Berg (drei Abfahrten mit jeweils 280 Metern) 14. Bezirk: Wolfersberg (200 Meter)

Wolfersberg (200 Meter) 15. Bezirk: Auer-Welsbach-Park

Auer-Welsbach-Park 18. Bezirk: Pötzleinsdorfer Schlosspark (50 Meter)

Pötzleinsdorfer Schlosspark (50 Meter) 19. Bezirk: Hugo-Wolf-Park

Hugo-Wolf-Park 21. Bezirk: Wasserpark

Wasserpark 22. Bezirk: Donaupark beim Kaffeehausberg

Donaupark beim Kaffeehausberg 23. Bezirk: Fridtjof-Nansen-Park

Während sich die kleineren Hügel im Schweizergarten oder im Auer-Welsbach-Park besonders für Familien mit jüngeren Kindern anbieten, kommen erfahrenere Rodler auf den steileren Abfahrten am Roten Berg oder in der Löwygrube auf ihre Kosten. Eine der längsten von der Stadt angeführten Rodelstrecken befindet sich mit rund 300 Metern bei den Heuberggstätten in Favoriten.

Auch am Stadtrand locken lange Abfahrten

Wer etwas außerhalb Wiens rodeln möchte, findet zwei weitere Möglichkeiten, auf die auch die Stadt Wien hinweist:

Bisamberg: Rodelbahn bei der Gamshöhe, aufgrund ihrer steilen und kurvigen Strecke für geübte Rodler geeignet

Rodelbahn bei der Gamshöhe, aufgrund ihrer steilen und kurvigen Strecke für geübte Rodler geeignet Perchtoldsdorfer Heide: Zwei Rodelwiesen mit jeweils rund 300 Metern Länge

Kostenloser Winterspaß für die ganze Familie

Die öffentlichen Wiener Rodelhügel werden laut Stadt Wien nicht künstlich beschneit. Familien sollten daher vor dem Ausflug die tatsächliche Schneelage prüfen. Außerdem empfiehlt sich insbesondere für Kinder das Tragen eines Helms. Auf vereiste Stellen, Hindernisse und ausreichend Platz zum Abbremsen sollte ebenfalls geachtet werden.

Sollte die Wetterprognose eintreffen, könnte Wien bereits am ersten Adventwochenende wieder zum Rodelparadies werden.