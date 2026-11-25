Bei Bauarbeiten in Tirol ist eine Betondecke eingestürzt. Drei Menschen wurden dabei verletzt. Feuerwehr und Rettungskräfte rückten zu einem Einsatz in Kramsach aus.

In der Gemeinde Kramsach im Tiroler Bezirk Kufstein ist es am Mittwoch, dem 25. November 2026, zu einem schweren Baustellenunfall gekommen. Gegen 11.30 Uhr stürzte bei Bauarbeiten eine Betondecke ein. Der Vorfall ereignete sich laut „Heute“ an einem Privathaus in der Nähe des örtlichen Recyclinghofs. Nach ersten Informationen der Leitstelle Tirol wurden dabei drei Menschen verletzt.

Feuerwehr und Notarzt im Einsatz

Unmittelbar nach dem Unfall wurden mehrere Rettungskräfte alarmiert. Zum Einsatzort rückten die Feuerwehr, ein Notarztwagen und zwei Rettungswagen aus. Nach Angaben der „Tiroler Tageszeitung“ konnten sich alle drei Verletzten laut Leitstelle selbstständig befreien. Wie schwer die betroffenen Personen verletzt wurden, ist bislang nicht bekannt. Auch zu ihrem Alter und ihrer weiteren medizinischen Versorgung liegen noch keine näheren Informationen vor.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Ursache des Einsturzes unklar

Was den Einsturz der Betondecke ausgelöst hat, ist derzeit ebenfalls offen. Welche Bauarbeiten unmittelbar vor dem Unfall durchgeführt wurden und ob weitere Gebäudeteile beschädigt wurden, ist nicht bekannt. Die genauen Umstände des Unfalls müssen noch geklärt werden. Weitere Informationen über den Zustand der drei Verletzten stehen aus.