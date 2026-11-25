Kragujevac kommt nicht zur Ruhe. Erst fallen Schüsse an einer Schule, nur 24 Stunden später steht die nächste in Flammen.

In der Polytechnischen Schule in Kragujevac ist heute ein Großbrand ausgebrochen. Feuerwehr und Rettungsteams wurden sofort alarmiert und rückten zum Einsatz aus. Das betroffene Schulgebäude steht in der Kosovska-Straße. Die Feuerwehr hat mit den Löscharbeiten begonnen. Die Einsatzkräfte versuchen, die Flammen einzudämmen und ein weiteres Ausbreiten des Feuers zu verhindern.

Unklare Ursache

Was den Brand ausgelöst hat, ist bislang unklar. Offen ist auch, ob Menschen verletzt wurden und wie hoch der Schaden am Gebäude ausfällt.

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Schüsse am Vortag

Nur einen Tag zuvor hatte es in der Ersten Technischen Schule der Stadt eine Schießerei gegeben. Dabei wurden zwei Mitarbeiterinnen verletzt. Ein 17-jähriger Schüler und sein Vater wurden festgenommen. Die beiden Vorfälle betreffen unterschiedliche Bildungseinrichtungen. Hinweise auf einen Zusammenhang gibt es bisher nicht.