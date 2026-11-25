Der Absender klingt vertraut, die Bitte dringend. Zwei Frauen aus Belišće, Kroatien, überweisen, bis ein dritter Wunsch sie stutzig macht.

Ein Unbekannter hat sich per Handynachricht als Sohn einer Frau ausgegeben und sie sowie ihre Tochter um insgesamt 3.765 Euro betrogen. Erst bei der dritten Geldforderung schöpften die beiden Verdacht.

Die erste Nachricht ging am 24. November auf dem Handy einer 50-Jährigen aus dem Raum Belišće ein. Über den Fall informierte die Polizeidirektion Osijek-Baranja. Die Frau glaubte, mit ihrem Sohn zu schreiben, und bat deshalb ihre 20-jährige Tochter, die geforderten 1.920 Euro von deren Bankkonto zu überweisen.

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Zweite Forderung

Danach verlangte der Unbekannte in einer weiteren Nachricht 1.845 Euro. Diesen Betrag überwies die Mutter von ihrem eigenen Konto.

Betrug fliegt auf

Als der Täter schließlich zusätzliche 800 Euro forderte, riefen die beiden Frauen den Sohn unter seiner gewohnten Telefonnummer an. Er erklärte ihnen, dass er weder seine Handynummer geändert noch Geld verlangt habe.

Die Polizei fahndet nun nach dem unbekannten Täter.