Ein Telekomriese streicht Hunderte Stellen, schaltet Systeme ab und stellt trotzdem Fachleute ein. Der Plan reicht bis ins Jahr 2030.

A1 Österreich bleibt auf Sparkurs: Der heimische Telekommarktführer will seine Kosten bis 2030 um 300 Millionen Euro drücken. Für 2027 soll der Personalstand unter dem Strich um 430 Stellen schrumpfen, wie Konzernchef Jiri Dvorjancansky bekanntgab. Auf die Personalkosten entfallen davon rund 100 Millionen Euro. Geplant sind 500 Abgänge, denen 70 Neueinstellungen in Zukunftsfeldern gegenüberstehen. Bei der operativen Österreich-Tochter der börsennotierten Telekom Austria AG arbeiten derzeit knapp 6.000 Menschen.

Dvorjancansky machte darauf aufmerksam, dass das Unternehmen weiterhin erheblich investiere: „Es wird oft vergessen: Wenn wir auf die Sachanlageinvestitionen in Österreich blicken, geben wir jedes Jahr bis zu 500 Millionen Euro aus.“ In diesen Betrag fließen der Glasfaserausbau, die Modernisierung des Mobilfunks und IKT-Projekte ein.

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Technologiewandel

Der A1-Chef erklärte den Stellenabbau damit, dass frühere Technologien an Bedeutung verlieren. Die damit betrauten Fachleute hätten inzwischen keine Technologie mehr zu betreuen. Ihr Know-how müsse stattdessen in Richtung Cloud-Kommunikation, IKT, Sicherheit und Cybersicherheit verlagert werden.

Zudem will A1 den betrieblichen Aufwand senken, der durch die hohe Komplexität entsteht. Aktuell laufen bei A1 Österreich doppelt bis dreimal so viele IT-Systeme, als gewöhnlich nötig wäre. Dazu sagte Dvorjancansky: „Unser Mindestziel ist es, die Zahl der IT-Systeme in den nächsten drei Jahren um 30 Prozent zu reduzieren“

Markenbereinigung

Bei den Marken wurde bereits aufgeräumt: Im Sommer wechselten mehr als 300.000 Kunden der eingestellten Diskontmarke „bob“ zur Kernmarke A1. Im Mobilfunk setzt das Unternehmen künftig auf zwei Marken. A1 richtet sich an das Premiumsegment, „yesss!“ an Kunden, die sparen wollen.