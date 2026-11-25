Wo einst Berufsschüler lernten, ziehen künftig Volksschulkinder ein. In Margareten bekommt ein Gebäude ein ganz neues Innenleben.

Aus dem früheren Berufsschulgebäude in der Castelligasse 9 in Wien-Margareten wird eine öffentliche Volksschule. Zu Beginn des Schuljahres 2029/30 soll der Umbau abgeschlossen sein. Die beiden Trakte an der Straßenseite werden modernisiert, der Mitteltrakt entsteht komplett neu. Außerdem wird das Dachgeschoß ausgebaut. Das ganze Haus soll künftig barrierefrei zugänglich sein.

Das Angebot der Schule umfasst Tagesbetreuung sowie Kreativ- und Therapiebereiche. Daneben sind inklusive Klassen für Kinder mit besonderem Förderbedarf vorgesehen. Dazu kommen eine Aufwärmküche, ein Gymnastiksaal und weitere Nebenräume. Der Gymnastiksaal soll zudem externen Vereinen offenstehen.

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Stimmen zum Projekt

Bettina Emmerling, Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin, erkennt in dem Vorhaben eine Aufwertung des Bildungsstandorts und eine Entlastung für die Schulen der Umgebung. Bezirksvorsteher Michael Luxenberger bedankt sich beim Creative Cluster, der das Gebäude bisher zwischengenutzt hat. Gleichzeitig verlangt er eine gemeinsame Lösung, damit die dort arbeitenden Kreativen weiterhin im Bezirk Raum finden. „Denn Margareten braucht beides, lebendige Räume für Bildung und für Kunst und Kultur“, hält Luxenberger fest.

Nachhaltiger Umbau

Beim Umbau sollen bestehende Bauteile weiterverwendet werden. Der Parkettboden aus dem Turnsaal ist etwa für die Verwaltungsräume vorgesehen. Die vorhandenen Fassaden werden energetisch saniert. Mit einer umfassenden Wärmedämmung und neuen, hochwärmegedämmten Fenstern sollen Energieverbrauch und laufende Betriebskosten sinken.

Eine Wärmepumpe mit Geothermie soll das Haus im Winter beheizen und im Sommer temperieren. Hinzu kommt eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Abgerundet wird das Konzept durch eine begrünte Dachterrasse, eine Fassadenbegrünung und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach.