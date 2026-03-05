Budgetkrise: Stadt stoppt fertig geplante Schule

Fast fertig geplant, doch vorerst gestoppt: Wien streicht ein Schulbauprojekt – und ein Bezirkschef schlägt Alarm.

Ein geplantes Schulbauprojekt in Wien-Margareten wird vorerst nicht realisiert. In der Castelligasse hätte ab Herbst 2026 eine neue Volksschule gemeinsam mit einer Schule für inklusive Pädagogik entstehen sollen – doch die Stadt Wien hat das Vorhaben aus budgetären Gründen auf Eis gelegt.

Die zuständige MA 56 bestätigt den Stopp auf Anfrage: „Aufgrund der aktuellen budgetären Rahmenbedingungen müssen geplante Schulbauvorhaben laufend an die finanzielle Gesamtsituation angepasst werden. Das betrifft auch den Standort 5., Castelligasse 9. Derzeit kann das Projekt nicht, wie ursprünglich vorgesehen, umgesetzt werden.“

Hintergrund der Entscheidung ist die angespannte Haushaltslage der Stadt: Das Defizit der Stadt Wien wurde für 2025 von ursprünglich 3,8 Milliarden Euro auf rund 3,25 Milliarden Euro reduziert. Für 2026 sieht die Stadt Wien eine Konsolidierungsleistung von knapp 2 Milliarden Euro vor, wodurch das Defizit von 4,6 Milliarden Euro auf 2,63 Milliarden Euro sinkt.

Noch in diesem Jahr sollen die Einreichplanung abgeschlossen und die baubehördliche Genehmigung beantragt werden. Ob das Projekt in der Castelligasse letztlich umgesetzt wird und wann, sei von der weiteren Haushaltsentwicklung abhängig, „die in regelmäßigen Abständen neu bewertet wird“, so die MA 56.

Luxenbergers Kritik

Bezirksvorsteher Michael Luxenberger von den Grünen zeigt sich enttäuscht: „Das Projekt ist beinahe fertig geplant, es wäre alles angerichtet für eine neue, moderne Schule. Aber die Baumaschinen werden nicht kommen.“ Er fügt hinzu: „Ich habe zwar großes Verständnis für die budgetäre Situation der Stadt Wien, aber hier wird wieder einmal am falschen Ort gespart. Gerade im innerstädtischen Bereich brauchen wir dringend mehr Schulplätze. Der Bedarf ist offenbar gegeben.“

Luxenberger warnt zudem vor den Folgekosten eines solchen Stopps: „Wenn man ein Projekt stoppt, das kurz vor der Umsetzungsreife steht, verliert man nicht nur Jahre – man riskiert auch, dass bereits investierte Mittel und Vorarbeiten entwertet werden. Das kann sich die Stadt am Ende genauso wenig leisten.“

Der Bezirkschef betont die grundsätzliche Bedeutung des Vorhabens: „Wir reden hier nicht über ein Nice-to-have, sondern über Bildung, Inklusion und die Zukunft von Kindern in einem Bezirk, der kaum freie Flächen hat. Wenn wir hier nicht investieren, wird es später teurer – und vor allem schwieriger.“

Städtische Gegenposition

Die MA 56 hält dem entgegen, dass die Stadt mit den verfügbaren Mitteln verantwortungsvoll umgehe und Bildung auch unter schwierigen Bedingungen höchste Priorität genieße. „Grundsätzlich bleibt es das Ziel der Stadt Wien, den ambitionierten Schulbau weiterzuführen. Ein Eingriff in bereits laufende Bautätigkeiten ist nicht vorgesehen. Der Schulbetrieb ist auch weiterhin an allen Standorten gesichert“, teilt die Behörde mit.