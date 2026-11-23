Nach Ladenschluss wird es in Wien-Hietzing unruhig. Eine Gestalt in Weiß hebelt sich ins Geschäft und hat einen klaren Plan.

In einer inszenierten Weihnachtsgeschichte hat das Christkind einen höchst ungewöhnlichen Auftritt: Sobald die Türen einer Tchibo-Filiale in Wien-Hietzing für den Tag geschlossen sind, schaut es dort vorbei. Ein tatsächlicher Einbruch ist die Szene ausdrücklich nicht. Mit der Weihnachtsinszenierung macht Tchibo auf sein Geschenkangebot aufmerksam. Es geht um die Frage, was sich für Menschen mit ganz verschiedenen Wünschen eignet.

Nächtlicher Besuch

Die Bilder sind wie Aufnahmen einer Überwachungskamera aufgemacht. Darauf ist eine weiß gekleidete Gestalt zu sehen, die sich mit einem Brecheisen Zutritt zum Geschäft verschafft. Mit einer großen Tasche zieht sie danach zielstrebig durch die Filiale und packt dort Geschenke ein. Die Begründung liefert die Geschichte mit einem Augenzwinkern gleich mit: Heuer sind die Wunschlisten derart lang, dass sogar der himmlische Geschenkprofi zu ungewöhnlichen Mitteln greift.

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Das Angebot

Im Angebot finden sich Mode und Accessoires, Technik, Spiele sowie Artikel fürs Zuhause. Hinzu kommen Produkte für Kinder und rund um den Kaffeegenuss. Wöchentlich erweitern neue Kollektionen die einzelnen Themenwelten. Als Beispiele führt die Geschichte weiche Strickteile, Schals und wärmende Accessoires an, gedacht für alle, die es im Winter gerne gemütlich haben. Technikfans finden Gadgets, und wer gemeinsame Stunden mit Familie oder Freunden verbringen möchte, bekommt Spiele und Karaoke-Sets.

Erhältlich ist die Auswahl in den Tchibo-Filialen sowie im Onlineshop. Sie richtet sich an alle, die schon eine fertige Wunschliste haben, genauso wie an jene, die noch nach einer Idee suchen.