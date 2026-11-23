Ab 2027 greift der Staat bei Hochprozentigem tiefer zu. Was die Regierung als Plus verbucht, sieht die Wirtschaftskammer ganz anders.

Mit 1. Jänner 2027 hebt die Bundesregierung die Alkoholsteuer um 30 Prozent an. Konsumenten müssen sich daher möglicherweise auf teurere Spirituosen einstellen. Wie stark sich das im Supermarktpreis niederschlägt, liegt bei Herstellern und Händlern, denn die errechnete Steuerlast entspricht nicht automatisch dem späteren Verkaufspreis.

Je 100 Liter reinen Alkohols klettert der Steuersatz von 1.200 auf 1.560 Euro. Umgerechnet auf einen Liter bedeutet das einen Anstieg von 12 auf 15,60 Euro. Die letzte Anhebung liegt im März 2014.

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Betroffene Getränke

Von der Erhöhung erfasst sind Wodka, Gin, Rum, Whisky, Schnäpse sowie diverse Liköre. Bier unterliegt eigenen steuerlichen Regelungen, und auf gewöhnlichen Wein fällt in Österreich ein Verbrauchsteuersatz von null Euro an. Beide Getränke bleiben deshalb von der Anhebung unberührt.

Auch in Bars und Lokalen könnten Cocktails und Longdrinks mit hochprozentigen Spirituosen mehr kosten. Wie deutlich, hängt davon ab, wie viel Alkohol verwendet wird und wie die Wirte kalkulieren.

Eine 0,7-Liter-Flasche Wodka mit 40 Prozent Alkohol enthält 0,28 Liter reinen Alkohol. Die Steuer darauf wächst von 3,36 auf 4,37 Euro. Wird die höhere Belastung samt Mehrwertsteuer zur Gänze weitergegeben, ergibt sich rechnerisch ein Plus von rund 1,21 Euro. Gleiches gilt für Gin, Whisky und Rum, sofern Flaschengröße und Alkoholgehalt identisch sind.

Unter derselben Annahme verteuert sich eine 0,5-Liter-Flasche Schnaps mit 40 Prozent Alkohol um rund 86 Cent. Bei einer 0,7-Liter-Flasche Likör mit 20 Prozent Alkohol liegt der rechnerische Aufschlag bei rund 60 Cent.

Die Regierung kalkuliert für 2027 mit zusätzlichen Einnahmen von 35 Millionen Euro. Ab 2028 erwartet das Finanzministerium jährlich 45 Millionen Euro mehr.

Kritik der Wirtschaftskammer

Die Wirtschaftskammer zweifelt daran, dass diese Einnahmen tatsächlich zustande kommen. Aus ihrer Sicht ist zu befürchten, dass Kunden zu günstigeren Getränken greifen oder Spirituosen vermehrt im Ausland einkaufen. Zudem warnt die Interessenvertretung vor möglichen wirtschaftlichen Folgen für heimische Spirituosenhersteller, den Handel und die Gastronomie. Ihrer Berechnung zufolge droht durch die Steuererhöhung ein gesamtwirtschaftliches Minus von rund 50 Millionen Euro.