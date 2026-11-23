Einsam am Plansee steht eine Kapelle. Über Nacht fehlt ihr das Dach, und es ist nicht der erste Schlag gegen das kleine Gotteshaus.

In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte das Kupferdach der Hubertuskapelle in Breitenwang am Plansee im Tiroler Außerfern gestohlen.

Von der abgelegen stehenden Kapelle rissen die Täter die komplette Dachabdeckung mit Gewalt herunter.

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Ermittlungen laufen

Wie die Polizei mitteilte, dürfte dabei auch der Glockenturm vom Dach gestoßen und beschädigt worden sein. Wer hinter der Tat steckt, ist bislang unklar, die Ermittlungen sind im Gange.

Früherer Diebstahl

Von einem früheren Vorfall berichtet der Künstler Herbert Blaas, der erst vor Kurzem das Altarbild der Kapelle gemalt hat: „Bereits vor einigen Jahren wurde dort eine geschnitzte Hubertus-Figur aus derselben Kapelle gestohlen.“