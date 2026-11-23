Auf der Laufbahn stoppen die Männer früh, die Frauen rennen weiter. Eine Aktion in Wien macht Lohnunterschiede körperlich spürbar.

Heuer fällt der Equal Pay Day in Wien auf den 23. November. Der Einkommensabstand zwischen Frauen und Männern liegt aktuell bei 10,6 Prozent. Eine beschlossene Gesetzesnovelle soll die Lohntransparenz verbessern, die Gewerkschaft vida lenkt mit einer Laufaktion den Blick auf die Ungleichheit. Der Aktionstag steht für jenen Punkt im Jahr, ab dem Frauen rechnerisch kein Einkommen mehr bekämen, während Männer für denselben Zeitraum weiter entlohnt werden.

Vor zehn Jahren betrug der Einkommensunterschied noch 18 Prozent. Als Gründe für berufliche Nachteile werden vor allem Kinderbetreuung, Haushaltsarbeit und die Pflege von Angehörigen genannt. Solche Aufgaben bleiben nach wie vor überdurchschnittlich oft an Frauen hängen. Häufig münden sie in Teilzeitarbeit oder in Nachteile im Berufsleben.

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Gesetzesnovelle

Der Wiener Landtag hat eine Novelle zum Gleichbehandlungsgesetz beschlossen, die Gehaltsunterschiede besser sichtbar machen soll. Liegt die Differenz zwischen Männern und Frauen bei mehr als fünf Prozent und fehlt dafür eine sachliche Begründung, sind Gegenmaßnahmen zu setzen. Für Bedienstete der Stadt Wien muss bei einem nicht objektiv und geschlechtsneutral gerechtfertigten Einkommensunterschied von mehr als fünf Prozent eine gemeinsame Entgeltbewertung mit der zuständigen Gewerkschaft und der Gleichbehandlungsbeauftragten erfolgen; sie muss Maßnahmen zur Beseitigung des Unterschieds enthalten, die die Stadt umsetzt.

Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch hebt die langfristige Tragweite gerechter Bezahlung hervor: „Gerechte Löhne und Gehälter, das ist die wichtigste Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben und faire Pensionen.“

Equal Pay Lauf

Beim „Equal Pay Lauf“ am Montag starten Frauen und Männer gemeinsam auf einer 400-Meter-Bahn. Nach etwa zwei Dritteln der Strecke bleiben die Männer stehen, weil sie nach der Berechnung der symbolischen Aktion das entsprechende Einkommensniveau bereits erreicht haben. Die Frauen laufen weiter. Unter anderem nimmt Wiens AK-Präsidentin Renate Anderl an der Veranstaltung teil. Auch ÖGB-Frauenvorsitzende Sandra Steiner wird als mögliche Teilnehmerin genannt.

Anderl verlangt, die europäische Lohntransparenz-Richtlinie in Österreich wirksam umzusetzen: „Jetzt ist es an der Zeit, dieses gute Instrument zu nutzen und auch in Österreich so umzusetzen, dass Frauen Gerechtigkeit endlich auch auf dem Gehaltskonto spüren“.