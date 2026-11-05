Österreichs Gehaltswunder: In dieser Gemeinde haben Frauen die Nase vorn

Fast überall in der Steiermark liegen Männer beim Gehalt vorn. Nur eine kleine Gemeinde stellt die Zahlen komplett auf den Kopf.

Eine aktuelle Auswertung zum Equal Pay Day zeichnet für die Steiermark ein Bild, das aus dem Rahmen fällt: In Edelschrott verdienen Frauen mehr als Männer. Österreichweit bleibt die Einkommenslücke zwischen den Geschlechtern hingegen weiterhin deutlich.

Warum ausgerechnet Edelschrott aus der Reihe tanzt, bleibt offen. Bernadette Pöcheim von der Arbeiterkammer Steiermark sprach von „Zufall“ und bezeichnete den Ort als statistischen Ausreißer.

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Zahlen im Überblick

Heuer fällt der Equal Pay Day auf den 5. November. Ab diesem Tag arbeiten Frauen bis zum Jahresende rechnerisch 57 Tage ohne Entgelt. Bei ganzjähriger Vollzeitbeschäftigung kommen Männer im Schnitt auf ein Bruttoeinkommen von 67.988 Euro, Frauen auf 57.446 Euro.

Die Differenz beträgt 10.542 Euro oder 15,5 Prozent pro Jahr. Am geringsten fällt der Abstand in Wien aus. Dort verdienen Männer 69.451 Euro, Frauen 62.112 Euro.

Den Frauen fehlen somit 7.339 Euro, das entspricht 10,6 Prozent. Der Equal Pay Day wird in Wien erst am 23. November begangen.

In nahezu allen Gemeinden der Steiermark liegt das durchschnittliche Einkommen der Frauen unter jenem der Männer. Edelschrott bildet die Ausnahme und schert damit aus dem Muster des Bundeslandes aus.

Ursachen und Forderungen

Arbeiterkammer und Gewerkschaft nennen als Ursache für die Einkommensunterschiede die ungleiche Verteilung unbezahlter Arbeit, etwa bei Kinderbetreuung, Haushalt und der Pflege von Angehörigen, und zwar auch dann, wenn Frauen in Vollzeit arbeiten. Die Wiener Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ) erklärte: „Deswegen ist die Lohntransparenz das Gebot der Stunde! Unser aller Ziel muss deshalb unmissverständlich heißen: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“.

AK-Präsidentin Renate Anderl und ÖGB-Frauenvorsitzende Sandra Steiner drängen auf eine rasche Umsetzung der EU-Lohntransparenz-Richtlinie. Österreich musste die EU-Lohntransparenzrichtlinie bis zum 7. Juni 2026 in nationales Recht umsetzen.

Steiner verlangt zudem mehr Kinderbetreuungsplätze, damit Frauen bessere berufliche Möglichkeiten offenstehen.