Kroatische SIM in Österreich? Bei dieser SMS beginnt die Frist

Die alte Nummer kennen die Eltern, die Freunde und die Bank. Wer nach Österreich zieht und seine kroatische SIM-Karte behält, kann trotzdem irgendwann eine Warn-SMS vom Anbieter bekommen. Während die EU über Dauerroaming diskutiert, gelten für Kunden klare Fristen.

Der Alltag ist längst in Wien, aber der kroatische Handyvertrag läuft weiter. Unter der alten Nummer ruft die Mutter aus Rijeka an, und dorthin schickt die Bank ihre Bestätigungscodes. Gerade weil die Nummer so praktisch ist, bleibt oft auch die SIM im Handy. Für die Roamingrechnung kommt es darauf an, wo du dich aufhältst und wo du die Karte nutzt.

Wann EU-Roaming in Österreich extra kosten kann

Mit „Roam like at home“ kannst du einen EU-Mobilfunktarif auf Reisen grundsätzlich zu Inlandskonditionen nutzen. Die österreichische Regulierungsbehörde RTR weist darauf hin, dass Anbieter für diese Konditionen einen Wohnsitz oder eine stabile Bindung zum Vertragsland verlangen können. Eine regelmäßige Beschäftigung dort kann etwa als Nachweis dienen.

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Bei der Kontrolle der laufenden Nutzung darf der Anbieter laut RTR und deutscher Bundesnetzagentur einen Zeitraum von mindestens vier Monaten heranziehen. Zeigt sich dabei sowohl ein überwiegender Aufenthalt als auch eine überwiegende Mobilfunknutzung im EU-Ausland, kann der Anbieter eine Warnung schicken. Danach hast du mindestens 14 Tage, um dein Nutzungsverhalten zu ändern oder die Einstufung zu klären. Bleibt das Muster bestehen, kann der Anbieter Roamingaufschläge für die weitere Roamingnutzung seit der Warnung verrechnen.

Zwei SIM-Karten, zwei verschiedene Fälle

Kroatische SIM im Wiener Alltag. Du wohnst und arbeitest in Wien und nutzt die kroatische SIM hier über Monate für mobile Daten und Telefonate. Ein paar Wochenenden in Kroatien können am Gesamtbild wenig ändern. Kommt eine Warn-SMS, frag beim kroatischen Anbieter nach, welchen Zeitraum er ausgewertet hat und welche Aufenthalts- und Nutzungsdaten der Einstufung zugrunde liegen.

Österreichische SIM bei der Familie in Kroatien. Du verbringst sechs Wochen bei deinen Eltern und nutzt dort deinen österreichischen Tarif. Warst du im restlichen Beobachtungszeitraum überwiegend in Österreich und hast die SIM auch überwiegend dort genutzt, lösen die sechs Wochen für sich genommen keinen Aufschlag wegen Dauernutzung aus. Ein tarifliches EU-Datenlimit kann trotzdem greifen. Wie viel Datenvolumen dir in Kroatien zur Verfügung steht, steht meist in der Roaming-SMS bei der Einreise oder in der App des Anbieters.

Was die EU beim Dauerroaming gerade prüft

Am 3. November 2026 nahm das Gremium der europäischen Telekomregulierer, BEREC, zu einem Entwurf aus dem Industrieausschuss des EU-Parlaments Stellung. Der Entwurf vom 20. Oktober greift in die Regeln ein, nach denen Mobilfunkanbieter einander den Zugang zu ihren Netzen ermöglichen. Der Vorschlag würde Dauerroaming als ausdrücklichen Grund für bestimmte Auflagen, Informationsanfragen und Vertragsbeendigungen zwischen Anbietern aus Artikel 3 Absatz 6 der EU-Roamingverordnung streichen.

BEREC warnt, dass gelockerte Regeln auf dieser Ebene auch Inlandstarife und Datenpakete beeinflussen könnten. Ob es dazu kommt, ist offen. Die Fair-Use-Regeln für Kunden gelten weiter. Wer heute eine Warn-SMS erhält, sollte also auf die darin genannte Frist reagieren.

Was für Bosnien und Herzegowina, Serbien und Montenegro gilt

Kroatien gehört als EU-Mitglied zum EU-Roaminggebiet. Der EU-Rat hat im Juni 2026 Verhandlungen über eine Ausweitung auf sechs Westbalkanpartner freigegeben, darunter Bosnien und Herzegowina, Serbien und Montenegro. Bis ein entsprechendes Abkommen gilt, kommt es bei Reisen zwischen Österreich und diesen Ländern darauf an, was der jeweilige Tarif oder ein gebuchtes Roamingpaket abdeckt.

Was du prüfen kannst, bevor du deine alte Nummer aufgibst

Mit einem Dual-SIM-Handy kannst du eine österreichische SIM für mobile Daten festlegen und die kroatische Nummer etwa für Bestätigungs-SMS behalten, sofern dein Tarif und die Gültigkeit der Karte das zulassen. Schalte die automatische Umschaltung der mobilen Daten aus, wenn dein Gerät diese Funktion anbietet. Frag beim kroatischen Anbieter nach, wie er die verbleibende Nutzung in Österreich behandelt und welche Kosten dafür anfallen können.

So kannst du entscheiden, ob du die Nummer für Familie und Bank behältst und den täglichen Datenverbrauch über deinen österreichischen Tarif laufen lässt.