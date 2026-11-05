OP-Termin im Ausland? Diese zwei Dinge solltest du vorher klären

Die Wiener OP-Wartezeiten für Knie und Hüfte unterscheiden sich deutlich nach Standort. Wer deshalb einen früheren Termin in Kroatien, Bosnien und Herzegowina oder Serbien ins Auge fasst, sollte vor der Zusage zwei Dinge klären. Was übernimmt die ÖGK, und wer kümmert sich nach der Rückkehr um die Nachsorge?

Die Stiegen zur Wohnung tun längst weh, in der Arbeit wird jede Stunde im Stehen mühsamer. Dann meldet sich die Familie aus Sarajevo. Sie hat bei einer Klinik nachgefragt, ein Termin wäre bald frei und für die ersten Tage danach gäbe es ein Bett bei Verwandten. So kann aus einem langen Warten in Wien schnell ein konkreter Plan werden. Bevor jemand Urlaub einreicht oder eine Anzahlung leistet, lohnt sich der Blick auf beide Möglichkeiten.

Was die Wiener OP-Wartezeiten im November zeigen

Am 3. November 2026 hat der Wiener Gesundheitsverbund auf seine Übersicht zu planbaren Operationen hingewiesen. In der November-Tabelle stehen beim Kniegelenksersatz durchschnittlich fünf Wochen in der Klinik Ottakring, 15 in der Klinik Donaustadt und 40 am Standort Penzing. Beim Hüftgelenksersatzreicht die Spanne von vier Wochen in der Klinik Ottakring bis 36 am Standort Penzing. Die Klinik Ottakring und der Standort Penzing werden getrennt ausgewiesen.

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Die Zahlen bilden die vergangenen zwölf Monate ab. Wunschverschiebungen durch Patienten sind ausgenommen, und der Verbund veröffentlicht Werte erst ab zehn Fällen. Wie lange du heute tatsächlich warten würdest, erfährst du bei der zuständigen Fachabteilung. Bei der Terminvergabe zählt auch die medizinische Dringlichkeit.

Wie du in Wien einen früheren Termin abklären kannst

Mit einer fachärztlichen Zuweisung für einen geplanten Knie- oder Hüftgelenksersatz können Wiener Patienten über op-termin.wien oder telefonisch über 1450 einen Ambulanztermin bei einer teilnehmenden Klinik vereinbaren. Du kannst nach dem frühesten verfügbaren Termin suchen oder eine Wunschklinik wählen. Bei der Vorstellung des Angebots im Oktober gab der Gesundheitsverbund an, dass die Erstgespräche üblicherweise binnen 21 Tagen zustande kommen. Die 21 Tage beziehen sich auf das Erstgespräch. Dort kannst du nachfragen, welcher OP-Zeitraum in deinem Fall realistisch ist.

Wann die ÖGK eine geplante OP im Ausland übernimmt

In Kroatien gilt der EU-Weg. Bewilligt die ÖGK die Behandlung über das Formular S2, kann eine Klinik, die mit der dortigen gesetzlichen Krankenversicherung abrechnet, die genehmigte Leistung über das öffentliche System verrechnen. Örtliche Selbstbehalte können anfallen. Ob du die Behandlung in Österreich in medizinisch vertretbarer Zeit erhalten kannst, wird anhand deines Gesundheitszustands und des Krankheitsverlaufs beurteilt. Der Wiener Durchschnitt allein entscheidet darüber nicht.

Wer in Kroatien als Privatpatient eine stationäre OP plant, zahlt zunächst selbst. Auch für eine mögliche Erstattung nach der EU-Patientenmobilitätsrichtlinie braucht es laut österreichischem Gesundheitsportal bei stationären Eingriffen eine Vorabgenehmigung. Lass dir vorab sagen, welcher Betrag übernommen werden kann.

Für Bosnien und Herzegowina, Serbien und Montenegro gelten eigene Sozialversicherungsabkommen. Für eine bewilligte Behandlung bei einer Einrichtung mit Vertrag zur dortigen Krankenversicherung stellt die ÖGK den jeweils vorgesehenen Nachweis aus. Bei einem privaten Angebot solltest du vor der Buchung schriftlich klären, ob und in welcher Höhe die Kasse Kosten ersetzt. Die Europäische Krankenversicherungskarte auf der Rückseite der e-card ist für medizinisch notwendige Versorgung während eines vorübergehenden Aufenthalts gedacht. Für eine im Voraus geplante OP gilt das Antragsverfahren.

Welche Frist vor der OP läuft

Laut ÖGK-Antragsformular musst du den Antrag spätestens zwei Wochen vor dem geplanten Eingriffeinreichen. Das ist die Einreichfrist. Wann die Entscheidung fällt, hängt von der Prüfung ab. Zum Antrag gehören unter anderem Befunde, der Kostenvoranschlag und ein medizinisches Beiblatt, das in der Regel ein öffentliches Krankenhaus in Österreich ausfüllt.

Wenn die Klinik in Sarajevo kurzfristig einen Platz anbietet, kommt es deshalb auf den schriftlichen Behandlungsplan und einen aufgeschlüsselten Kostenvoranschlag an. Frag, ob Implantat und Aufenthalt im Preis enthalten sind und wie zusätzliche Leistungen verrechnet werden. Mit diesen Angaben kann die ÖGK das konkrete Angebot prüfen. Warte mit einer verbindlichen Zusage auf ihre Entscheidung, wenn du auf die Kostenübernahme angewiesen bist.

Wer übernimmt die Nachsorge nach der Rückkehr?

Kläre vor der Buchung mit dem behandelnden Team, wann die Rückreise medizinisch möglich ist und wer danach die Wunde kontrolliert. Frag in Wien nach, wo du die vorgesehenen Kontrollen wahrnehmen kannst und wie Physiotherapie oder Reha organisiert werden. Lass dir von der Klinik den Entlassungsbrief, den OP-Bericht und die Implantatdaten für die Weiterbehandlung mitgeben.

Wenn die Familie vor Ort helfen kann, zählt das viel. Genauso wichtig ist die Frage, wer für dich da ist, wenn du wieder in Wien die Stiegen zu deiner Wohnung hinaufmusst.