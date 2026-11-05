Wehrdienstreform: Was junge Männer mit zwei Pässen jetzt wissen müssen

Bis zum 12. November läuft die Begutachtung zur Wehrdienstreform in Österreich. Wer auch die kroatische Staatsbürgerschaft hat, sollte zwei Dinge klären: Wo muss er sich melden und welche Unterlagen braucht er, wenn er bereits in einem Land gedient hat?

Im Herbst beginnt die Lehre, für den Sommer ist der Familienbesuch in Kroatien geplant. Für junge Männer mit zwei Pässen kann die Wehrpflicht bei beiden Entscheidungen eine Rolle spielen. Während Österreich über längere Dienstzeiten berät, läuft die militärische Grundausbildung in Kroatien bereits. Am 21. Oktober 2026begann laut kroatischem Verteidigungsministerium der vierte Ausbildungsdurchgang mit 1.000 Einberufenen, darunter auch Freiwillige. Die Ausbildung dauert zwei Monate.

Was Österreich bis zum 12. November berät

In Österreich dauert der Grundwehrdienst derzeit sechs Monate. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner beschrieb im Landesverteidigungsausschuss das Modell der Koalition mit sechs Monaten Ausbildung, einem weiteren Monat Truppenausbildung und insgesamt zwei Monaten Milizübungen. Das Parlament führt die Reform als Ministerialentwurf. Der 12. November ist das Ende der Begutachtung. Wer zum Entwurf Stellung nehmen möchte, kann das über die Parlamentswebsite tun.

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Was bei einem oder zwei Pässen gilt

Nur österreichische Staatsbürgerschaft. Für einen jungen Mann in Österreich gelten die österreichischen Regeln zur Wehrpflicht. Kroatische Wurzeln oder Familienbesuche in Kroatien begründen für sich keine kroatische Wehrpflicht.

Nur kroatische Staatsbürgerschaft. Wer in Österreich lebt und ausschließlich Kroate ist, fällt unter die kroatischen Regeln. Allein der Wohnsitz in Österreich macht ihn hier nicht wehrpflichtig. Für die kroatische Wehrregistrierung ist das zuständige Konsulat die erste Anlaufstelle.

Österreichische und kroatische Staatsbürgerschaft. Hier zählen die Vorschriften beider Länder. Das Europäische Übereinkommen über die Staatsangehörigkeit enthält zwar eine Regel zur Vermeidung doppelten Militärdienstes. Laut Vertragsregister des Europarats hat Kroatien dieses Übereinkommen unterzeichnet, aber nicht ratifiziert. Wer bereits in Kroatien gedient hat, kann in Österreich eine Befreiung vom Präsenzdienst prüfen lassen. Laut österreichischem Amtsportal entscheidet die Behörde im Einzelfall.

Wann das kroatische Konsulat zuständig ist

Wer seit Geburt im Ausland lebt oder vor Beginn seiner Wehrpflicht mit den Eltern ins Ausland gezogen ist, muss sich nach kroatischem Recht im Kalenderjahr des 18. Geburtstags beim Konsulat zur Wehrregistrierung melden. Für im Ausland lebende Wehrpflichtige, die aus irgendeinem Grund noch nicht erfasst sind, nennt das Konsularportal als späteste Grenze den 29. Geburtstag.

Die Registrierung erfasst den Wehrpflichtigen. Die Einberufung zur Ausbildung ist ein eigener Schritt. Das kroatische Verteidigungsministerium nennt den gemeldeten Wohnsitz in Kroatien als Kriterium für die regulären Einberufungen. Für Wehrpflichtige im Ausland sieht das Gesetz außerdem eine eigene Regel vor. Nach dem 30. Juni des Jahres, in dem sie 29 werden, müssen sie sich innerhalb von 30 Tagen bei der zuständigen kroatischen Verteidigungsstelle melden. Wer in beiden Ländern gemeldet ist oder einen Umzug plant, sollte seinen konkreten Status frühzeitig beim Konsulat klären.

Welcher Nachweis nach dem Dienst in Österreich zählt

Ein Beispiel: Ein 20-Jähriger mit beiden Staatsbürgerschaften hat seinen Grundwehrdienst in Österreich abgeschlossen. Für eine Befreiung von der kroatischen Grundausbildung kommt es darauf an, ob er die im anderen Staat geregelte Wehrpflicht nachweisen kann. Laut kroatischem Konsularportal braucht er dazu eine Bestätigung der zuständigen österreichischen Stelle samt Übersetzung ins Kroatische. Über den Antrag entscheidet die zuständige regionale Verteidigungsstelle in Kroatien.

Für die Registrierung nennt das Konsularportal außerdem den kroatischen Pass oder Personalausweis, einen Nachweis der Auslandsadresse und eine etwaige Aufforderung zur Registrierung. Wer kein kroatisches Ausweisdokument hat, kann laut Portal einen ausländischen Pass zusammen mit der kroatischen Staatsbürgerschaftsurkunde, der domovnica, vorlegen.

Wer sich freiwillig in Kroatien melden möchte, sollte vorher auch die Folgen für seine österreichische Staatsbürgerschaft klären. Die österreichische Botschaft in Zagreb weist darauf hin, dass der freiwillige Eintritt in den Militärdienst eines fremden Staates zur Entziehung der österreichischen Staatsbürgerschaft führt. Für verpflichtend geleisteten Militärdienst im anderen Staat der eigenen Staatsangehörigkeit gilt diese Folge laut Botschaft nicht.

Was bei Lehre oder Studium hilft

Wer in Österreich schon zu Beginn des Kalenderjahres seiner Stellung in einer laufenden Lehre oder einem Studium war, kann bei festgestellter Tauglichkeit bis zum voraussichtlichen Ausbildungsabschluss von der Einberufung zum Grundwehrdienst ausgeschlossen sein. Die Ergänzungsabteilung des Militärkommandos braucht dafür einen Nachweis, etwa den Lehrvertrag oder die Inskriptionsbestätigung. Beginnt die Ausbildung erst später, gelten für einen möglichen Aufschub eigene Voraussetzungen.

Wer zwischen Österreich und Kroatien plant, sollte daher vor dem Ausbildungsbeginn drei Unterlagen griffbereit haben: den Wohnsitznachweis, die Bestätigung über den Stand der Wehrpflicht und den Nachweis über Lehre oder Studium. Mit diesen Papieren lässt sich beim Militärkommando und beim kroatischen Konsulat klären, welcher nächste Schritt im eigenen Fall ansteht.