Neun Bewerber, eine Stelle: Wiens Jugend kämpft um Lehrplätze

Wien hat Bewerber im Überfluss, Tirol hat Plätze im Überschuss. Wer für eine Lehre die Heimat verlässt, muss vorher genau nachrechnen.

Ein Vergleich des AMS für den Oktober 2026 zeigt ein ausgeprägtes Gefälle. In Wien übersteigt die Zahl der sofort verfügbaren Lehrstellensuchenden die offenen Lehrstellen bei Weitem, in Tirol sind dagegen mehr Plätze frei als Bewerberinnen und Bewerber gemeldet. Wer eine Entscheidung treffen will, sollte Angebote und Budgets vorher genau prüfen.

Im Oktober 2026 standen in Wien 5.277 sofort verfügbaren Lehrstellensuchenden lediglich 586 gemeldete offene Lehrstellen gegenüber. Tirol verzeichnete 534 Suchende und 1.047 offene Stellen, im gesamten Bundesgebiet waren es 11.061 Suchende und 6.714 offene Plätze.

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Rein rechnerisch entfallen damit in Wien rund neun Suchende auf eine Stelle, in Tirol kommen auf einen Suchenden etwa zwei Stellen. Die Zahlen des AMS erfassen ausschließlich gemeldete, sofort verfügbare Stellen und Suchende.

Aus diesen Verhältniszahlen lässt sich keine persönliche Erfolgsquote ableiten. Berufswunsch, Qualifikation und Wohnmöglichkeit müssen zusammenpassen. Der Stellenüberhang in Tirol lässt sich daher nicht einfach auf Jugendliche aus Wien übertragen.

Lehre in der Ferne

Für Volljährige kann ein Ortswechsel neue Möglichkeiten eröffnen. Das AMS beschreibt dafür das Angebot b.mobile, das sich an Personen ab 18 Jahren mit Deutschkenntnissen ab A2 wendet. Die Vorbereitung umfasst Beratung und Praktika, bei Bedarf auch Unterstützung bei der Wohnungssuche.

Eine Lehre weit weg von zu Hause betrifft mehr als nur den Arbeitsweg. Unterkunft, Heimfahrten, freie Tage und eine Ansprechperson vor Ort müssen zusammenpassen. Die pauschale Aussicht auf ein Mitarbeiterzimmer ersetzt keine schriftliche Wohnvereinbarung.

Bei Minderjährigen braucht der Lehrvertrag die Unterschrift der gesetzlichen Vertretung. Vor einer Zusage sind Betreuung, Arbeitszeiten und Unterkunft zu klären.

Wer trotz aller Bemühungen keine Lehrstelle in einem Betrieb findet, kann beim AMS eine überbetriebliche Lehrausbildung prüfen. Der Ausbildungsvertrag wird dabei mit einer Schulungseinrichtung abgeschlossen, die Berufsschule ist Teil der Ausbildung.

Angestrebt wird der Übergang in einen Betrieb. Gelingt der nicht, kann auch die gesamte Ausbildung bis zur Lehrabschlussprüfung in dieser Form absolviert werden.

Kosten und Förderung

Anstelle eines Lehrlingseinkommens aus einem Betrieb erhalten Teilnehmende der überbetrieblichen Lehrausbildung eine Ausbildungsbeihilfe. Laut AMS beträgt sie derzeit 439,80 Euro netto monatlich im ersten und zweiten Lehrjahr, ab dem dritten Lehrjahr 1.015,80 Euro.

Seit Oktober 2026 liegt das kollektivvertragliche Lehrlingseinkommen in der Tiroler Gastronomie und Hotellerie im ersten Lehrjahr bei 1.090 Euro brutto monatlich. In anderen Branchen gelten andere Sätze.

Entscheidend ist das tatsächlich verfügbare Budget. Dazu zählen die Nettoauszahlung, Wohn- und Verpflegungskosten, Ausgaben für Heimfahrten sowie eine mögliche Kaution, die vor dem ersten Einkommen anfallen kann.

Bei einer weiter entfernten Lehrstelle kann die Entfernungsbeihilfe des AMS unterstützen. Voraussetzung sind unter anderem Arbeitslosigkeit, das Fehlen einer näher gelegenen zumutbaren Stelle und ein monatliches Bruttoeinkommen von höchstens 2.700 Euro. Genannt werden maximal 260 Euro im Monat für Fahrten und 400 Euro für Miete.

Dabei fließen ein Selbstbehalt von 33,33 Prozent sowie Kostenbeteiligungen anderer Stellen ein. Lehrlingen wird die Beihilfe jeweils für 52 Wochen zuerkannt, für die Fortsetzung ist ein neuer Antrag nötig. Wichtig ist, vor dem Arbeits- oder Lehrbeginn Kontakt mit dem AMS aufzunehmen.

Ein Rechenbeispiel veranschaulicht das. Werden Unterkunftskosten von 360 Euro vollständig und Fahrtkosten von 90 Euro anerkannt, wären nach Abzug des genannten Selbstbehalts rund 300 Euro Förderung denkbar. Rund 150 Euro müssten selbst getragen werden.

Dabei handelt es sich weder um erhobene Tiroler Preise noch um eine Förderzusage. Essen und weitere Lebenshaltungskosten sind in der Rechnung nicht enthalten.

Bevor jemand unterschreibt, sollte feststehen, welcher Lehrberuf und welche Berufsschule vorgesehen sind. Ebenso zu klären sind die Wohnbedingungen, die Kosten in Betriebspausen und die Frage, ob sich Dienstplan, freie Tage und Heimfahrten miteinander vereinbaren lassen. Maßgeblich sind bestätigte Abzüge und Förderungen sowie eine Ansprechperson bei Problemen.

Ebenfalls zu klären ist, was mit der Unterkunft geschieht, wenn die Lehre endet. Beim AMS kann man sich schon zu Beginn des neunten Schuljahres melden.

Bei der Orientierung kann ein freiwilliges, kostenloses Jugendcoaching helfen.

Zum ersten Beratungsgespräch dürfen Jugendliche ihre Eltern mitnehmen.