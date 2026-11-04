Wehrdienst-Chef zornig: Zu viele junge Menschen flüchten zum Zivildienst

Mehr als die Hälfte der tauglichen Männer des Jahrgangs 2008 wählt den Zivildienst. Beim Bundesheer läuten die Alarmglocken.

Der Leiter der Wehrdienstkommission, Erwin Hameseder, schlägt Alarm. Aus seiner Sicht wechseln derzeit massenhaft junge Männer in den Zivildienst, weshalb er ein sofortiges Gegensteuern verlangt. Einen direkten Zusammenhang sieht er mit der angekündigten Verlängerung des Grundwehrdienstes.

„Verärgert und zornig, uns gehen gerade tausende Grundwehrdiener verloren“, sagt Hameseder. Der Jahrgang 2008 umfasst rund 37.000 Stellungspflichtige, etwa 8.000 von ihnen gelten als untauglich.

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Von den übrigen rund 29.000 wechseln laut aktuellen Meldungen zwischen 17.500 und 18.000 in den Zivildienst. „Das Verhältnis zwischen Grundwehrdienst und Zivildienst, der ein Wehrersatzdienst ist, kippt gerade komplett. Das gehört sofort gestoppt.“

Kausaler Zusammenhang

Hameseder sieht „einen kausalen Zusammenhang“. Die Regierung habe im Juli zwar die Verlängerung des Grundwehrdienstes angekündigt, beim Zivildienst aber vorerst nicht nachgezogen. Das verunsichere junge Menschen, die Klarheit und Planungssicherheit bräuchten.

Als Ausweg verweist er auf die Vorschläge der Wehrdienstkommission vom Jänner 2026. Sie sehen das Modell „Österreich Plus (8+2)“ vor, dazu parallel die Verlängerung des Wehrersatzdienstes auf 12 Monate.

Angesichts der Dynamik fordert er rasches Handeln. „Bei den steigenden Preisen an der Tankstelle hat die Regierung sofort mit einer Spritpreis-Bremse reagiert. Und jetzt braucht es eben zwingend eine Art Zivildienst-Bremse.“

Reform im Parlament

Nach dem aktuellen Gesetzesentwurf käme eine automatische, verpflichtende Verlängerung des Wehrersatzdienstes frühestens 2029 in Betracht, nämlich dann, wenn die Zahl der Rekruten unter die Schwelle von jährlich 13.800 fällt. Für die Reform braucht die Regierung im Parlament eine Zwei-Drittel-Mehrheit, wofür sie die FPÖ oder die Grünen ins Boot holen muss.

Hameseder stellt klar, dass die Wehrdienstkommission das 6+3-Modell mitträgt. „Keinesfalls, auch wenn wir einen längeren Grundwehrdienst wollten, tragen wir als Wehrdienstkommission das aktuelle 6+3-Modell mit.“

Vor allem die zwei Monate verpflichtender Milizübungen bedeuteten „die größte Stärkung der Miliz seit Jahrzehnten. Ein Mega-Fortschritt.“ Zugleich warnt er: „Wenn die Zahl der Grundwehrdiener wegen des Zivildienstes zu stark sinkt, schwächt das alle Teile des Bundesheeres über Jahre, insbesondere auch die Miliz.“