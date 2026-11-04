Barca, Real und Bayern: Fußballtalent Niko Ilicevic (16) lässt alle abblitzen

Barcelona, Real und Bayern greifen nach ihm, doch ein Vertrag ohne Hintertür bremst sie aus. Der Teenager ist gerade einmal 16.

Die europäische Spitze hat Niko Ilicevic auf dem Zettel, doch Eintracht Frankfurt sitzt bei dem 16-jährigen Offensivtalent am längeren Hebel. Ein langfristiger Kontrakt ohne Ausstiegsklausel und eine klare sportliche Perspektive geben den Hessen die besseren Karten in die Hand.

Der offensive Mittelfeldspieler ist erst 16, die Konditionen für seinen ersten Profivertrag stehen laut Sky und Florian Plettenberg aber bereits. Das Arbeitspapier greift mit dem 18. Geburtstag und läuft mindestens bis 2031. Eine Ausstiegsklausel enthält es nicht.

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Die Familie wollte dem Vernehmen nach genau eine solche Klausel. Der damalige Sportvorstand Markus Krösche lehnte ab und legte stattdessen einen langfristigen sportlichen Entwicklungsplan auf den Tisch.

Ilicevic und seine Angehörigen entschieden sich daraufhin für den Verbleib in Frankfurt. Dort soll der Youngster Schritt für Schritt an den Profifußball herangeführt werden.

Große Nachfrage

Die Nachfrage aus Europas Elite ist riesig. Genannt werden der FC Barcelona, Real Madrid, Bayern München, Manchester City, Chelsea, der AC Milan und Inter Mailand. Berichten zufolge lagen dem Teenager bereits finanziell lukrative Angebote vor.

Die Wahl fiel trotzdem vorerst auf die Eintracht. Weil keine Ablöse festgeschrieben ist, müssten Interessenten direkt mit dem Bundesligisten verhandeln.

Am 1. November 2026 durfte Ilicevic erstmals in der Bundesliga ran, beim 3:1 gegen den Hamburger SV. In der 90. Minute kam er aufs Feld, zu diesem Zeitpunkt war er 16 Jahre und einen Tag alt. Damit zog er mit dem Altersrekord von Youssufa Moukoko gleich, der im November 2020 im selben Alter für Borussia Dortmund debütiert hatte.

In der U19 der Eintracht gelangen ihm in den ersten sieben Saisonspielen vier Tore und drei Vorlagen. Technik, Dribbling und Spielverständnis machen ihn zu einem der vielversprechendsten Offensivspieler seines Jahrgangs.

Kroatische Option

Ilicevic kam am 31. Oktober 2010 in Deutschland zur Welt und besitzt sowohl den deutschen als auch den kroatischen Pass. Der kroatische Verband HNS buhlt um den Spieler. Ende 2025 reisten Stipe Pletikosa und Petar Krpan für Gespräche nach Frankfurt.

Bislang tendiert Ilicevic zu Deutschland, eine endgültige Entscheidung für das A-Nationalteam steht jedoch noch aus.

Sein Onkel Ivo Ilicevic war kroatischer Nationalspieler und stand unter anderem für den HSV, den VfL Bochum und den 1. FC Kaiserslautern auf dem Platz.