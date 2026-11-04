Für Vignettenbesitzer in Österreich steht eine wichtige Änderung bevor

Fast 30 Jahre haftete sie an Österreichs Windschutzscheiben. Ein fixer Stichtag im Dezember besiegelt nun das Ende eines Klassikers.

Autofahrer in Österreich müssen sich ab 1. Dezember umstellen: Von diesem Tag an bietet die Asfinag nur noch die digitale Vignette an. Damit ist nach fast 30 Jahren Schluss mit der Klebevignette.

Die Umstellung gilt für sämtliche Vignettenarten. Neben der Jahresvignette gibt es künftig auch die 1-Tages-, die 10-Tages- und die 2-Monats-Vignette ausschließlich in digitaler Form.

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Von 1. Dezember an vertreibt die Asfinag die Vignette nur noch digital, die Klebevariante verschwindet aus dem Angebot. Laut Asfinag entfallen schon jetzt mehr als drei Viertel aller verkauften Jahresvignetten auf die digitale Version.

Preise und Gültigkeit

Die digitale Jahresvignette 2027 kostet 106,80 Euro, sofern sie bis einschließlich 31. Dezember 2026 gekauft wird. Ab 1. Jänner 2027 steigt der Preis auf 108,90 Euro, das entspricht einem Plus von 2,10 Euro beziehungsweise 2 Prozent. Kunden mit einem digitalen Vignetten-Abo zahlen weiterhin den bisherigen Preis.

Die neue Jahresvignette ist von 1. Dezember 2026 bis einschließlich 31. Jänner 2028 gültig. Erhältlich ist sie schon ab Anfang November, ihre Gültigkeit setzt aber frühestens am 1. Dezember 2026 ein.

Wer noch ein Pickerl für 2026 besitzt, darf damit bis 31. Jänner 2027 fahren. Ab 1. Februar 2027 ist auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen nur noch die digitale Vignette gültig.

Kauf und Vorteile

Die digitale Vignette wird mit dem Kennzeichen des Fahrzeugs verknüpft. Kaufen lässt sie sich im Asfinag-Mautshop, in der Asfinag-App und bei Verkaufsstellen wie Tankstellen oder Autofahrerclubs.

Wer online kauft, muss bei Jahres- und 2-Monats-Vignetten wegen des gesetzlichen Rücktrittsrechts mit einer Wartezeit rechnen, denn die Gültigkeit beginnt frühestens am 18. Tag nach dem Kauf. Bei 1-Tages- und 10-Tages-Vignetten gibt es diese Frist nicht.

Durch die vollständige Umstellung entfallen das Aufkleben und das Abkratzen der Vignette. Wird die Windschutzscheibe getauscht, braucht es keine Ersatzvignette.

Fahrzeuge mit Wechselkennzeichen kommen mit einer einzigen digitalen Vignette aus, weil diese an das Kennzeichen gekoppelt ist.