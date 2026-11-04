Industrie-Boss fordert: Täglich mehr arbeiten oder 2 Feiertage streichen

Zwei Optionen, ein Ziel: Ein Industriepräsident will Österreichs Arbeitsalltag umkrempeln. Gewerkschaft und Kirche halten dagegen.

Ein Vorstoß des niederösterreichischen Industriepräsidenten Kari Ochsner sorgt in Österreich für eine Debatte über Arbeitszeit und Feiertage. Ochsner regt an, entweder täglich 15 Minuten länger zu arbeiten oder ein bis zwei gesetzliche Feiertage zu streichen.

Gewerkschaft, Kirche und Wirtschaftsbund reagieren unterschiedlich. Beschlossen ist nichts.

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Ochsners Vorschlag

Ausgangspunkt sind Aussagen von Kari Ochsner, dem Präsidenten der Industriellenvereinigung Niederösterreich, gegenüber der Tageszeitung „Heute“. Er verlangt mehr Arbeitsleistung, um die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs zu stärken. Zwei Varianten bringt er ins Spiel: Die tägliche Arbeitszeit würde um 15 Minuten verlängert, oder ein bis zwei gesetzliche Feiertage fielen weg.

Ochsner koppelt seinen Vorschlag an das Ziel, die Produktivität zu steigern und international konkurrenzfähig zu bleiben. Zudem rechnet er damit, dass gestrichene Feiertage langfristig kaum jemandem fehlen würden. Nach seiner Einschätzung könnten sich viele Menschen schon nach zehn Jahren nicht mehr daran erinnern.

Unterschiedliche Reaktionen

Bei der Gewerkschaft GPA stößt der Vorstoß auf entschiedenen Widerstand. Die Vorsitzende Barbara Teiber fordert: „Hände weg von Feiertagen!“ Die Überlegungen bezeichnet sie als Vorschläge aus dem „Gruselkabinett“.

Zusätzliche Arbeitsstunden braucht es aus Sicht der GPA nicht, gefragt seien vielmehr Investitionen, etwa in Energie- und Netzinfrastruktur sowie in eine bessere Fachkräfteausbildung. Eine Einschränkung bestehender Arbeitnehmerrechte lehnt die Gewerkschaft ab.

Der ÖVP-Wirtschaftsbund zeigt sich für eine Debatte offen. Generalsekretärin Tanja Graf hält es für legitim, über die Zahl der gesetzlichen Feiertage zu sprechen. Eine Annäherung an den europäischen Durchschnitt könne Gegenstand einer sachlichen Diskussion sein.

Derzeit gibt es in Österreich 13 bundesweite gesetzliche Feiertage. Eine Abschaffung wäre keine geringfügige Änderung, denn für Beschäftigte, die an Feiertagen regulär frei haben, würden zusätzliche Arbeitstage anfallen. Welche Tage betroffen sein könnten, ist nicht festgelegt.

Auch aus der katholischen Kirche kommt Kritik. Der Wiener Dompfarrer Toni Faber betont den gesellschaftlichen Wert gemeinsamer Zeit mit Familie und Freunden und warnt davor, Feiertage ausschließlich an wirtschaftlichen Kennzahlen zu messen.

Eine Abschaffung wurde bisher nicht beschlossen.

Es handelt sich um Forderungen und Stellungnahmen aus Industrie, Gewerkschaft, Kirche und Wirtschaftsbund.